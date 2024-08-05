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台股殺盤逾1800點 止穩觀察4重點

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影

台股今日盤中暴跌超過千點，跌點寫下新紀錄，指數一度跌破2萬點，午盤左右指數再次下殺，跌超過1800點，摔破早盤低點，下探19812點，跌幅超過8%。分析師表示，美股恐慌，引起亞股股災，台股加速趕底，接下來要觀察美股包括企業財報表現、外資期貨空單是否不再擴大、投信ETF資金是否持續流入市場，以及融資減肥情況。

美股納斯達克指數連三周下跌，自七月上旬高點回檔超過一成，陷入修正領域，費城半導體自高點壓回也超過二成，出現熊市疑慮。另外，美國經濟數據走弱，失業率升至三年高點，加大市場對經濟衰退擔憂，美股恐慌指數VIX也達一年半來高點。

美國失業率意外攀升，從薩姆指標所指的失業率三個月均值上升，且比過去十二個月最低值多0.5個百分點，將觸發經濟衰退，也因此，市場認為若美國聯準會不提早因應恐陷入經濟硬著陸風險。華爾街更預期，美國聯準率九月預期降息兩碼才能避免經濟硬著陸。

另外，日本宣布升息，影響日圓匯率，對日企業與股市形成壓力，且日銀聲明「認為調整貨幣寬鬆程度是適當的，如果未來日本經濟與物價符合預期發展，將繼續調升政策利率，調整貨幣寬鬆程度」。日本貨幣政策未來可能走向常軌，引起一些去槓桿操作，影響其他國家資金配置。

分析師也表示，本周周末又爆出三隻黑天鵝，包括巴菲特將蘋果持股砍半、輝達GB200可能延遲出貨、以伊恐開戰，也增加市場恐慌程度。

今日日股盤中大跌7％，其中，東證指數跌幅還超過8%，早盤一度觸發熔斷機制，且從7月高跌回檔超過二成，韓股相比7月高點也跌逾一成。

台股失守半年線，預估量能超過六千億，接近歷史天量，部分融資恐有斷頭殺出情況。法人預期，技術面跌破半年線，仍有下跌風險，但預期有機會漸漸止穩。

失業率 美國聯準會 美股

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