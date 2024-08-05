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台積電午盤一度觸跌停813元、重挫90元 市值降至21兆
利空罩頂下，台股5日開低走低，權王台積電（2330）一開盤就跌破900元，以852元開出，下跌51元，盤中一度遭摜殺到跌停813元，重挫90元，市值一口氣蒸發2兆3,340億元，下滑至21兆840億元。
上周五美股四大指數收跌，道瓊指數收盤39,737.26點，下跌610.71點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌1.84%；那斯達克指數下跌2.43%；費半指數下跌5.18%；台積電ADR收跌5.26%。
美股大跌，台股早盤也跳空開低，以20,982.92點開出，下跌655.17點，指數開低走低，盤中暴跌逾千點，一度下滑至19,812.08點，盤中大跌逾1,800點，台積電在午盤過後也一度觸及跌停813元。
台積電早盤以852元開出，跌破900元關卡價位，下跌51元，市值急縮1兆3,226億元，下滑至22兆954億元，盤中一度下滑至跌停813元，重挫90元，市值一口氣蒸發2兆3,340億元，下滑至21兆840億元，以成交價格來看，在跌停的813元有7,498張成交量，且迅速打開跌停。
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