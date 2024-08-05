台積電盤中重挫逾8%跌破半年線 單日市值蒸發2兆元

日韓股市早盤重挫，台股今天盤中也崩跌逾1,700點，寫史上最大跌點，大盤也從2萬點墜落出現1字頭，其中權王台積電（2330）今盤中重挫逾8%，大跌逾80元，寫單日最大跌點，不但900元關應聲跌破，半年線838元也失守，跌勢最大曾衝擊台股約700點。而台積電今大跌，市值盤中蒸發2兆元，縮水至21兆，近16個交易日從最高的28兆元，已大減至21兆元，消失近7兆元，縮幅逾23%。

台積電在上月舉行法說會前即可開始遭外資擊殺，儘管法說會對於財報及未來展望都有亮點，惟隨美科技股崩跌，大客戶輝達等跌跌不休，都讓台積電近期陷入回檔修正的壓力。

今天台積電截至午盤，盤中最大曾跌至80元，跌幅逾8%，單日市值蒸發達2兆元，寫下單日最大記錄，成為台股重災區。台積電上月股價曾創下1,080元的歷史新天價，之後的16個交易日，一路狂瀉，市值從28兆元，在不到一個月的時間已消失近7兆元。

據了解，儘管目前台股仍在兩萬點附近的高檔水位，按過去經驗國安基金還不至於到出手護盤地步，但由於台積電對台股權重影響極大，隨近日遭外資重擊台積電情況嚴重，已與過去股災狀況大不相同，國安基金是否會以此做為評估進場時機重點，值得觀察。