快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股大跳水 兩天大跌2,700點可以買了嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影

繼上周星色黑期五重挫千點之後，5日上演黑色星期一大跳水走勢，盤中一度跌破2萬點，重挫1,711.43點，短短兩天跌掉2,700點，不到1個月大跌4,000點，台股急跌下，買點到了嗎？有法人認為，「已慢慢接近底部」，但仍應先「停看聽」，也有人坦言，「還不宜進場搶反彈」，先靜待量縮價穩後再布局。

美股上周五四大指數收跌，道瓊指數收盤39,737.26點，下跌610.71點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌1.84%；那斯達克指數下跌2.43%；費半指數下跌5.18%。

台股黑色星期一，大盤指數開低走低重挫，早盤以20,982.92點開出，下跌655.17點，盤中一度下挫至19,926.66點，重挫1,711.43點，不僅失守半年線，且跌破2萬點，盤面上一片慘綠，台積電（2330）開低跌破900元，一度下滑至830元，跌破半年線，盤中跌幅逾7%，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股也都是下跌走勢，鴻海重挫至跌停168元。

台股各類股齊挫，台積電領跌，盤中影響大盤指數約528點，鴻海跌停影響約73點，聯發科影響約40點，台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）則是各影響超過20點，大盤指數盤中跌點雖有縮小，但仍是創下盤中最大跌點，下跌逾1,500點。

台股在7月11日盤中曾寫下24,416.67點的歷史高點，當天收在2,4390,03點；上周五則是以21,638.09點收盤，下跌1,004.01點，創最大單日收盤跌點，5日開低後一度下滑至19,926.66點，重挫1,711.43點，短短兩天就跌掉超過2,700點，若是從高點計算，不到一個月則是大跌逾4,000點。

華南投顧董事長儲祥生表示，短線的跌勢之大是過去沒有發生過的情況，主要是受美股不穩定等因素的影響，但在融資減少下，已慢慢接近底部，有機會反彈，不過，在操作上還是要「停看聽」。

他坦言，如果是資金足夠，持股低的投資人想搶反彈，在標的選擇上，電子股仍是大趨勢，基本面好又急跌的台積電，跌深有基本面的AI股都可以留意，另外，生技股也值得觀察。

證券分析師張陳浩表示，台股重挫主要是出現多殺多，融資斷頭賣壓出籠下，指數爆量大跌，他坦言，中東緊張情勢，美股下跌，全球股市也是大跌的表現下，目前「不宜搶反彈」。

張陳浩強調，在融資斷頭賣壓殺出的情況下，要保守觀望，先靜待籌碼沈澱再行承接，也就是要等到出現量縮價穩時再進場布局，標的上可以留意權值股的台積電、金融股、AI股的廣達、光寶科（2301）等。

台新投顧副總黃文清表示，融資已在減少，估計5日會再下降，以過去經驗來看，明後天有機會反彈，但在第一次的跌深反彈後，將會呈現整理的走勢，預計要到8月28日輝達財報公布，才會再有大幅度的反彈。

黃文清認為，台股基本面不，加上9月美國Fed可能降息，還有蘋果新機的發表等，可望成為推升大盤表現的重要動能；在操作上，可以採取分批買進的方式進行布局，包括跌深且有獲利的AI股、蘋概股、金融股等都可以留意。

台積電 台股

延伸閱讀

台股狂跌 貨櫃三雄跌幅小於大盤

大盤何時能止跌？法人：台積電股價重回半年線 就是台股止跌時

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

相關新聞

兩個交易日消失2800多點…今大盤下殺1807點再創最大跌點！ 台股歷年前十大跌點

在美股四大指數上周五全面重挫下，台股加權指數今（5）日收盤中爆殺1,807.21點或8.35％、失守2萬點關卡，晶圓代工龍頭台積電（2330）盤中甚至停跌出現813的價位，失守半年線。

債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

今年以來多數投資人用融資用質押借貸，不斷拉高自己的槓桿，想要多賺一點，而現在碰到恐慌下殺，如果不趕快走，個股或ETF繼續下跌，融資和質押借貸都可能斷頭，進而造成人踩人多殺多，這就是我前幾個月提醒大家的，台股靠槓桿堆上去，形成螺旋式上漲，未來就會有螺旋式下殺。

美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

目前股票市場真的是哀鴻遍野，不管美股或是亞洲股市都重挫。債券價格逆勢上漲，00679B等美債20年的ETF紛紛上漲逾3%，已經很久沒看到這樣的漲幅，從七月低點到現在，累積漲幅快要10%了。

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

台股上周五下殺1004點之後，今日再跌逾千點，盤中還一度大跌1700多點...

台積電午盤一度觸跌停813元、重挫90元 市值降至21兆

利空罩頂下，台股5日開低走低，權王台積電（2330）一開盤就跌破900元，以852元開出，下跌51元，盤中一度遭摜殺到跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。