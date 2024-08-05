台股大跳水 兩天大跌2,700點可以買了嗎？

繼上周星色黑期五重挫千點之後，5日上演黑色星期一大跳水走勢，盤中一度跌破2萬點，重挫1,711.43點，短短兩天跌掉2,700點，不到1個月大跌4,000點，台股急跌下，買點到了嗎？有法人認為，「已慢慢接近底部」，但仍應先「停看聽」，也有人坦言，「還不宜進場搶反彈」，先靜待量縮價穩後再布局。

美股上周五四大指數收跌，道瓊指數收盤39,737.26點，下跌610.71點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌1.84%；那斯達克指數下跌2.43%；費半指數下跌5.18%。

台股黑色星期一，大盤指數開低走低重挫，早盤以20,982.92點開出，下跌655.17點，盤中一度下挫至19,926.66點，重挫1,711.43點，不僅失守半年線，且跌破2萬點，盤面上一片慘綠，台積電（2330）開低跌破900元，一度下滑至830元，跌破半年線，盤中跌幅逾7%，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股也都是下跌走勢，鴻海重挫至跌停168元。

台股各類股齊挫，台積電領跌，盤中影響大盤指數約528點，鴻海跌停影響約73點，聯發科影響約40點，台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）則是各影響超過20點，大盤指數盤中跌點雖有縮小，但仍是創下盤中最大跌點，下跌逾1,500點。

台股在7月11日盤中曾寫下24,416.67點的歷史高點，當天收在2,4390,03點；上周五則是以21,638.09點收盤，下跌1,004.01點，創最大單日收盤跌點，5日開低後一度下滑至19,926.66點，重挫1,711.43點，短短兩天就跌掉超過2,700點，若是從高點計算，不到一個月則是大跌逾4,000點。

華南投顧董事長儲祥生表示，短線的跌勢之大是過去沒有發生過的情況，主要是受美股不穩定等因素的影響，但在融資減少下，已慢慢接近底部，有機會反彈，不過，在操作上還是要「停看聽」。

他坦言，如果是資金足夠，持股低的投資人想搶反彈，在標的選擇上，電子股仍是大趨勢，基本面好又急跌的台積電，跌深有基本面的AI股都可以留意，另外，生技股也值得觀察。

證券分析師張陳浩表示，台股重挫主要是出現多殺多，融資斷頭賣壓出籠下，指數爆量大跌，他坦言，中東緊張情勢，美股下跌，全球股市也是大跌的表現下，目前「不宜搶反彈」。

張陳浩強調，在融資斷頭賣壓殺出的情況下，要保守觀望，先靜待籌碼沈澱再行承接，也就是要等到出現量縮價穩時再進場布局，標的上可以留意權值股的台積電、金融股、AI股的廣達、光寶科（2301）等。

台新投顧副總黃文清表示，融資已在減少，估計5日會再下降，以過去經驗來看，明後天有機會反彈，但在第一次的跌深反彈後，將會呈現整理的走勢，預計要到8月28日輝達財報公布，才會再有大幅度的反彈。

黃文清認為，台股基本面不，加上9月美國Fed可能降息，還有蘋果新機的發表等，可望成為推升大盤表現的重要動能；在操作上，可以採取分批買進的方式進行布局，包括跌深且有獲利的AI股、蘋概股、金融股等都可以留意。