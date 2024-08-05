經濟不確定性升溫 台股重挫應謹慎操作

經濟衰退擔憂升溫，市場恐慌下，亞股重挫，台股也難以倖免。法人表示，美股半導體族群出現明顯回檔，使台股延續上周跌幅，5日盤中跌點超過1,700點，指數累計自高點回落已超過4,500點，累計跌幅超過18%；輝達新晶片受到先進封裝產能影響，大量量產時程可能延後到2025年上半年，伴隨科技股回檔，AI族群股價修正幅度更加劇烈。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，美國經濟數據疲弱，市場恐慌聯準會降息恐過慢之疑慮，加上日幣明顯升值，金融市場去槓桿效應持續放大，8月5日亞股開盤普遍重挫，台灣加權指數跌幅最重，主要反映漲多的AI類股開始出現明顯修正。

市場傳出輝達將更改晶片B100規格設計，市場擔憂新舊產品交替將進入空窗期，短線AI類股業績表現將不如預期。對此，姚宗宏認為，輝達不侷限在高端應用產業，而增加低階規格的AI晶片，將有助於將整體AI生態系擴大，樂觀看待。

姚宗宏說，短線上，AI下游組裝廠ODM之雜音則較多，但對於上游則再度驗證先進製程、先進封裝需求良好；資金籌碼面部分，融資維持率預計會進一步回落到健康水位的140-145%，持續觀察融資水位下滑，判斷盤勢反彈的時間點。

姚宗宏指出，從半導體供應鏈上下游展望觀察，AI相關需求仍續強，惟車用、工控等庫存調整將延長至2025年第1季，消費性電子需求也只回復到正常季節性，但相較原先市場預期的AI推動大幅換機潮的預期有些落差。

展望2025年，姚宗宏表示，持續看好相關半導體先進製程、邊緣運算（AI PC、AI 手機）等。台股連續重挫下，評價已出現大幅度修正，已回到歷史區間偏下緣，由於整體趨勢未變下，仍建議投資人採定期定額或拉回買進方式，進場布局。