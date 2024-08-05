輝達AI晶片傳設計缺陷衝擊 鴻海跌停集團股慘綠
美科技股重挫，輝達（NVIDIA）AI晶片傳設計缺陷，引發市場疑慮人工智慧伺服器出貨延遲，台股今天盤中AI概念股下殺，大盤崩跌逾1700點創最大跌點，鴻海也無法倖免，盤中鎖住跌停168元，成交量達21.55萬張，為僅次於ETF族群，成交量最大的個股，失守季線回測半年線支撐。
鴻海盤中鎖跌停大跌18.5元，市值蒸發新台幣近2565億元，跌至2.32兆元。
鴻海在今年7月9日盤中曾觸234.5元，創近17年波段高點，不過到今天盤中跌停168元，期間鴻海股價跌幅達28.3%。根據統計，鴻海上次跌停是2020年1月30日受中國COVID-19疫情衝擊影響。
泛鴻海集團今天盤中一片慘綠，電動車設計服務商鴻華先進盤中也數次鎖跌停40元，iPhone機殼供應商鴻準鎖住跌停57.9元。
轉投資半導體設備商京鼎鎖跌停271元，機構沖壓件供應商乙盛-KY鎖跌停54.7元。系統模組封裝廠訊芯-KY跌停191元，廠務及設備代理商帆宣跌停132元。
工業電腦廠樺漢大跌8.6%。鴻海旗下工業富聯在中國上海A股盤中大跌6%。
AI晶片出貨傳出雜音，外媒日前報導，輝達AI新晶片Blackwell系列因設計瑕疵，將延後交付客戶，新晶片可能延宕至少3個月時間。相關消息衝擊鴻海集團股價表現。
市場人士表示，目前輝達AI晶片出貨進展消息紛雜，密切關注後段AI伺服器供應鏈量產時程進度，鴻海14日將舉辦法人說明會，屆時鴻海與輝達合作AI伺服器出貨量產進展，備受矚目。
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