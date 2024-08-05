台股狂跌 貨櫃三雄跌幅小於大盤

台股狂跌，航運族群跌幅小於大盤，本周進入航空、貨櫃進入超級財報周，市場預估以運價走勢，上半年獲利數字會相當的亮麗，也讓貨櫃三相對抗跌，萬海（2615）下滑幅度最小約3.5%，長榮（2603）、陽明海運（2609）下滑5%。

貨櫃三雄近期股價修正跌到起漲點，然而法人認為，尤其海運二哥馬士基（Maersk）8月1日再度調高全年財測，認為強勁的貨櫃市場需求和紅海危機仍未停歇；市場對於貨櫃三雄7月營收及第2季獲利表現還是相當期待，成為支撐股價的最大動能。

已有法人預估，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海受惠於運價飆升，第2季的獲利將比第1季還好。已有法人推估，長榮第2季的EPS上看15元、陽明第第2季EPS約4.9元、萬海則成長幅度最大有望達5元。

法人分析，長榮海運第1季的EPS 8.14元，第2季的營收為1,062.56億元，較第1季年增近20%，較去年同期大幅成長58%，所以推估獲利比第1季好，單季EPS有望達15元。

陽明第1季的EPS 2.69元，第2季營收達525.87億元，年增50%，陽明第第2季EPS約4.9元；萬海第1季的EPS為1.65元，第2季營收為381.68億元，季增38.20%、年增55.97%，萬海則受惠於美西線價格大漲，推估單季EPS挑戰5元。

貨櫃三雄即將要公布的7月營收也很有看頭，不只是第2季獲利好，第3季獲利還有望再衝高；貨櫃輪業界推估，根據船舶到港的時間推估，6月的營收僅反應2個月前運價，運價在5月開始急漲將會陸續顯現7、8月的營收上，使得第3季營收、獲利繼續看俏。