台股暴跌下單系統一度當機 永豐金證：已恢復
台股狂殺，盤中一度暴跌超過1700點，創史上最大跌點紀錄，交易爆大量，有券商的下單系統不堪負荷傳出當機，永豐金證券盤中公告系統異常，一度無法線上下單買賣，不過截至11點40分，永豐金證表示系統已恢復正常。
永豐金證券盤中貼出異常服務通知，指因系統繁忙，各交易平台（leader/理財網/ILeader/大戶投/好神通）證券委託回報異常，請先透由所屬業務同仁協助確認及刪改。
永豐金證券副總經理張清清向中央社記者表示，早盤因為量比較大，一度發生系統異常，現在已經恢復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言