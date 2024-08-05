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台股暴跌下單系統一度當機 永豐金證：已恢復

中央社／ 台北5日電

台股狂殺，盤中一度暴跌超過1700點，創史上最大跌點紀錄，交易爆大量，有券商的下單系統不堪負荷傳出當機，永豐金證券盤中公告系統異常，一度無法線上下單買賣，不過截至11點40分，永豐金證表示系統已恢復正常。

永豐金證券盤中貼出異常服務通知，指因系統繁忙，各交易平台（leader/理財網/ILeader/大戶投/好神通）證券委託回報異常，請先透由所屬業務同仁協助確認及刪改。

永豐金證券副總經理張清清向中央社記者表示，早盤因為量比較大，一度發生系統異常，現在已經恢復。

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