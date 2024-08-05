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兩個交易日消失2800多點…今大盤下殺1807點再創最大跌點！ 台股歷年前十大跌點

聯合新聞網／ 綜合報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1800點，跌破2萬點大關，台積電也在盤中一度跌停至813點，單日市值蒸發超過2兆元。記者余承翰／攝影 余承翰
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1800點，跌破2萬點大關，台積電也在盤中一度跌停至813點，單日市值蒸發超過2兆元。記者余承翰／攝影 余承翰

在美股四大指數上周五全面重挫下，台股加權指數今（5）日收盤中爆殺1,807.21點或8.35％、失守2萬點關卡，晶圓代工龍頭台積電（2330）盤中甚至停跌出現813的價位，失守半年線。

台股因受到利空籠罩，重挫1807點，盤中及收盤雙雙創史上最大跌點；經濟部長郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」活動受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，且環境對景氣影響很深，尤其受到極端氣候影響，也會連帶影響全球景氣。

台股歷年前十大跌點（收盤）

2024年8月5號；跌1807點；收盤19,830點

一、2024年8月2號；跌1004點；收盤21,638點
二、2024年4月19號；跌774點；收盤19,527點
三、2024年7月26號；跌752點；收盤22,119點
四、2020年1月30號；跌696點；收盤11,421點
五、2021年5月12號；跌680點；收盤15,902點
六、2018年10月11號；跌660點；收盤9806點
七、2021年5月11號；跌652點；收盤16,583點
八、2000年3月13號；跌617點；收盤8811點
九、1990年4月7號；跌612.45點；收盤9828點
十、2024年7月22號；跌612.27點；收盤22,256點

專家：眼光放遠 長線投資分批進場布局

理財達人表示，僅僅兩個交易日，大跌2811點，投資人這時候更該冷靜下來，建議多看少操作，進場布局也該放長線，價值投資人，可以用閒錢買進指數型商品，下跌買進也等於入手相對便宜的價格，未來股價反彈，獲利也將更龐大。

短中期來看，凌亂的籌碼面也因為下殺的恐慌整理，今日預估成交金額也將創近期高點，短線止跌甚至反彈機率也較高，想把握反彈又怕受傷，較合宜的方式，就是不要重押，小量的資金分批買進。

台積電 台股

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