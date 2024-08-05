大盤何時能止跌？法人：台積電股價重回半年線 就是台股止跌時

在美股四大指數上周五全面重挫下，台股加權指數今（5）日盤中爆殺1711.43點或7.91％、失守2萬點關卡，晶圓代工龍頭台積電（2330）股價也跌破900元大關，失守半年線，投資人都在問台股何時能止跌？法人圈預料，台積電若能重返半年線，將是台股止跌反彈日。

台積電早盤在835元上下震盪，摜破半年線支撐，單日市值已蒸發1.76兆元，市值也失守22兆元，下探21.65兆元，創下二個月低點。

美股陸續公布就業指數遠低於預期，引發市場認為經濟能否軟著陸憂慮，台積電ADR（美國存託憑證）再度重挫5.26％。加上台積電大客戶輝達傳出新一代Blackwlll晶片設計有疵瑕，恐延後推出，引發AI概念全面殺出。台積電今日開盤即重挫，盤中一度大跌68元，跌幅達7.53%，市值也跌破22兆元，預料這也是外資繼上周五大賣4萬3320張後，今日再度大舉賣超提款。

針對輝達新一代晶片延後推出，目前輝達和台積電都未做任何回應。但多數供應鏈認為，台積電採接單式生產，且等待輝達新晶片的客戶大排長龍，應不會影響台積電長期訂單動能，短期回檔，套句台積電經營層的操作建議，長期持有且逢低布局是最好的投資策略。

台積電2024年上半年自結合併營收1.26兆元、年增27.96％，營業利益5355.74億元、年增23.63％，歸屬母公司稅後淨利4733.3億元、年增21.75％，每股盈餘18.25元，齊創同期新高。不過，毛利率53.12％、營益率42.3％，均為近3年同期低。

台積電稍早在法說會提出本季財測，預期第三季合併營收將升至224～232億美元，季增7.58～11.42％、年增達29.64～34.27％，中位數228億美元，季增9.5％、年增達31.96％。在新台幣32.5元兌換1美元的匯率基礎下，台積電本季合併營收估落於7280～7540億元，約季增8.09～11.95％、年增達33.15～37.91％，中位數7410億元，季增10.02％、年增達35.53％，續創歷史新高。毛利率估升至53.5～55.5％、營益率估升至42.5～44.5％，將可望繳出「雙升」佳績。

此外，台積電受惠人工智慧（AI）及高階智慧手機需求強勁，帶動下半年3奈米及5奈米製程稼動率，調升全年營收展望，預期美元營收可望達24～26％、資本支出調升至300～320億美元。