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台股股災 PCB 族群成重災區 這幾檔重挫跌停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台股此次股災PCB族群是重災區。聯合報系記者余承翰／攝影
台股此次股災PCB族群是重災區。聯合報系記者余承翰／攝影

台股5日隨美股修正而出現大跳水，台股此次股災PCB族群是重災區，華通（2313）、欣興（3037）、聯茂（6213）以及燿華（2367）等10檔以上跌停，盤中不少個股未能打開跌停。

法人分析，台股此波修正中小型個股融資面臨追繳壓力，預期是此波修正融資與影響個股表現的因素。

統計顯示，今日盤中華通、欣興、聯茂、定穎投控、金像電（2368）、燿華、台表科（6278）以及設備商群翊（6664）、志聖（2467）、材料商昇貿（3305）等遭摜入跌停價未能打開。

至於PCB龍頭臻鼎（4958）、健鼎（3044）、達邁（3645）、嘉聯益（6153）、瀚宇博（5469）、精成科（6191）、新復興（4909）、設備商迅得（6438）等則分別逼近跌停價或跌停後打開，台郡（6269）跌逾7%。

法人認為，PCB族群基本面沒太大變化，不過，國際局勢與金融市場動盪，使台股信心面遭遇變化，今日大盤爆量重挫逾1,530點，台積電（2330）與鴻海（2317）都是摜壓標的，台積電跌破840元跌逾7%，盤中下跌逾70元至少影響大盤700點，而鴻海更亮燈跌停影響市場信心。

台股 跌停

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