快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

聯合新聞網／ 碎念女子
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰

女子上班前碎碎念系列

上週五台股暴跌千點，相信很多人應該嚇瘋了，而且不只台股，同時日股也因為日本銀行（BOJ）升息短期反映持續下跌。

而女子在等待的是當晚美股收盤的表現，上週五美股因為科技類股財報讓人失望，雖然AMD表現不俗，但仍多下跌收盤。主要指數：道瓊-1.51%、標普-1.84%、納斯達克指數-2.43%、費城半導體指數-5.18%；台積電ADR-5.26%；反映美國投資人的恐慌指數VIX則暴漲+25.82%。可以想見8月甚至到9月資金都在股票市場的朋友可能要有心理準備不是太好過。

債券及匯率市場，由於美國就業數據大幅低於預期，美債殖利率跟美元都下跌。美債方面，投資人更認為由於經濟數據，更堅定Fed會在9月降息因應。

政治因素干擾預期在發生前仍是預期

美國經濟數據雖然一時表現不佳，但女子還是不會認為現在all in美國債券，特別是最近台灣市場在募集的「非投資等級債券」是值得投入的標的。

現在會用非投資等級的商品出來，最根本的原因其實還是在於美國公債已經有一波下跌，加上台灣投資人就收愛領息，因此這些業者必須發行「非投資等級債」才有辦法領到比過去發行的公債、投資等級債更高的息。

女子甚至聽到朋友說、也看到有業者的假帳號來女子這邊留言「現在買非投資等級債穩賺、沒有風險」，女子真心提醒大家，沒有這種好康的事！會用這種話術推銷你的業務請你問他自己買多少還有他的話請全程錄音。

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券 半導體 台積電 美國

延伸閱讀

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

相關新聞

債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

今年以來多數投資人用融資用質押借貸，不斷拉高自己的槓桿，想要多賺一點，而現在碰到恐慌下殺，如果不趕快走，個股或ETF繼續下跌，融資和質押借貸都可能斷頭，進而造成人踩人多殺多，這就是我前幾個月提醒大家的，台股靠槓桿堆上去，形成螺旋式上漲，未來就會有螺旋式下殺。

美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

目前股票市場真的是哀鴻遍野，不管美股或是亞洲股市都重挫。債券價格逆勢上漲，00679B等美債20年的ETF紛紛上漲逾3%，已經很久沒看到這樣的漲幅，從七月低點到現在，累積漲幅快要10%了。

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

台股上周五下殺1004點之後，今日再跌逾千點，盤中還一度大跌1700多點...

台股殺斷頭 券商下單APP當機 預估量一度破兆

「該怎麼辦？」台股5日出現極度恐慌性殺盤，賣單蜂湧而出，一早幾大券商的下單 App 當機，不少券商營業大廳被客戶圍住，問...

聯發科等5檔跌破1000元大關 台股剩9千金

國際股市重挫，台股早盤大跌1483.46點，摜破半年線，達20154.63點，高價股成重災區，聯發科、川湖、M31、健策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。