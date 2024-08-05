債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

女子上班前碎碎念系列

上週五台股暴跌千點，相信很多人應該嚇瘋了，而且不只台股，同時日股也因為日本銀行（BOJ）升息短期反映持續下跌。

而女子在等待的是當晚美股收盤的表現，上週五美股因為科技類股財報讓人失望，雖然AMD表現不俗，但仍多下跌收盤。主要指數：道瓊-1.51%、標普-1.84%、納斯達克指數-2.43%、費城半導體指數-5.18%；台積電ADR-5.26%；反映美國投資人的恐慌指數VIX則暴漲+25.82%。可以想見8月甚至到9月資金都在股票市場的朋友可能要有心理準備不是太好過。

債券及匯率市場，由於美國就業數據大幅低於預期，美債殖利率跟美元都下跌。美債方面，投資人更認為由於經濟數據，更堅定Fed會在9月降息因應。

政治因素干擾預期在發生前仍是預期

美國經濟數據雖然一時表現不佳，但女子還是不會認為現在all in美國債券，特別是最近台灣市場在募集的「非投資等級債券」是值得投入的標的。

現在會用非投資等級的商品出來，最根本的原因其實還是在於美國公債已經有一波下跌，加上台灣投資人就收愛領息，因此這些業者必須發行「非投資等級債」才有辦法領到比過去發行的公債、投資等級債更高的息。

女子甚至聽到朋友說、也看到有業者的假帳號來女子這邊留言「現在買非投資等級債穩賺、沒有風險」，女子真心提醒大家，沒有這種好康的事！會用這種話術推銷你的業務請你問他自己買多少還有他的話請全程錄音。

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。