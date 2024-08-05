AI 不怕過熱只怕不足 法人：逢低卡位下一階段有望迎新牛市

美股7月以來走勢劇烈震盪，反映出市場對科技股高估值、降息啟動、經濟動能及美國大選的不確定性，信心面與資金面都受到衝擊。投信表示，從近期各科技巨頭發表的財報來看，驗證了AI市場需求高速成長，即便科技巨頭爭相投入高額資本投資，仍趕不上市場的爆量需求。大型雲端與算力業者如何加速投資以滿足市場，反而是解決當前瓶頸的關鍵。

滙豐投信指出，當前是AI人工智慧新產品與新應用帶動市場成長，然而身處在AI黃金10年發展浪潮初期，對AI長多看法並未改變，投資人可運用多重資產策略布局方式，降低市場帶來不確定的風險，並適時逢低布局，藉以掌握科技成長股的長線投資契機。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔進一步說明，以近期多家美國科技巨頭執行長在財報會議中指出為例，科技公司營收不如預期的原因並非AI需求不足，而是市場上需求成長太快。即便是加速投資以提高AI相關服務量能，仍遠追趕不上市場需求，並預示著下半年在搭配AI基礎建設逐步到位後，成長動能將重新加速。

楊博翔指出，除了AI相關科技產業外，目前尚未完全獲得市場關注的另一潛在受惠者是發電行業。這是由於AI應用需要耗費極大量的電力，預估2030年前以每年10%的速度成長。因此目前新建的大型資料中心無不「逐電而居」，何處能提供充足電力供給、落腳該處的潛力越大。對比長期美國電力需求近乎零成長而言，基礎建設的前景已因AI而不可同日而語。

若再根據彭博資訊統計，自7月10日美股起跌點至7月26日的數據亦可發現，盤面主流強弱分明。其中標普500指數下跌4.2%，那斯達克與尖牙股指數分別下跌7.9%與11.6%，而受惠降息題材的基礎建設類股指數則逆勢收高2.8%，接續類股輪動行情表現。因此在目前基礎建設類股價值面尚未明顯拉抬下，有機會成為市場對AI應用投資的另類選擇。