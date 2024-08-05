降息前進場美國非投資級債 正報酬十拿九穩

聯準會結束FOMC會議，市場對於9月降息預期樂觀。法人指出，據歷史數據統計，聯準會降息前2個月進場投資美國非投資級債並持有至降息，報酬率皆為正數，顯見目前為布局美國非投資級債的甜蜜時點。

保德信指出，根據過往經驗，美債與利率亦步亦趨，看好違約率下滑、企業獲利成長的環境下，降息前夕是進場債市鎖利的好時機。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，自1984年以來，市場共經歷過6次聯準會宣布降息，資料顯示，在降息前2個月布局投資美元非投資級債至降息該月底，正報酬機率百分百，表現最佳的為2001年時的近一成報酬率，總計6次的平均報酬率達4.54%，加上本次美國非投資級債受惠於美國經濟的韌性，有助於提升非投資等級企業的償債能力，從違約率自去年10月的2.6%，下滑至今年6月的1.9%可見一斑，對於美國非投資級債亦能帶來正向益處。

張世民進一步說明，除了降息開啟債市多頭，目前美國非投資級債還擁有財務和信評體質穩健的優勢，資產負債表仍健全，同時，先前不少發債企業趁低利率時期清償債務或再融資，企業現金流仍屬充沛，未來兩年美國非投資級債到期規模僅佔8%，且總體經濟衰退的可能性下降，有助於違約率在未來一年能保持平穩甚至持續下探。