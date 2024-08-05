「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

說真的，我認為多數投資人是幸運的，有機會遇到這個大場面，也就是市場恐慌，台股一個月跌掉 4000點，今日 800檔個股創月新低，跌幅超過 5%的數量超過 1100檔...

為何台股跌勢這麼重？

今年以來多數投資人用融資用質押借貸，不斷拉高自己的槓桿，想要多賺一點，而現在碰到恐慌下殺，如果不趕快走，個股或ETF繼續下跌，融資和質押借貸都可能斷頭，進而造成人踩人多殺多，這就是我前幾個月提醒大家的，台股靠槓桿堆上去，形成螺旋式上漲，未來就會有螺旋式下殺。

希望投資朋友們都能記住這個大場面，以及碰到股災時，心裏的不甘與恐懼，這個市場教給你的寶貴經驗，未來會幫助你更好的控制槓桿，只要這次沒有從股海畢業，未來在股海闖蕩只會更加順遂。

最後，還是要提醒投資朋友們，短線吞下很多虧損，都會想要反向操作，並且重押，希望能把虧損賺回來，在這種心理狀態下，很難承受較大幅度的震盪，被洗出場的機率更高，要賺錢是非常難的。

所以現階段對自己最好的做法，就是冷靜下來，不要急著重要進場，而是要把眼光放遠，長線來看手持現金等待低點，將會來更龐大的獲利，中短線來看，台股今日預估量飆到驚人的9400億，短線止跌反彈機率較高。

如果你想把握反彈，前提是不要重押，資金壓力較小的情況下，才可能抱著，並品嘗到搶反彈的甜美果實。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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