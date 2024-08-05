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大型權值股跌點逐步收斂 台股盤中重返20000點

中央社／ 台北5日電
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。聯合報系記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。聯合報系記者余承翰／攝影

美股2日收黑，費城半導體指數下跌5.18%；台股今天盤中賣壓出籠，指數曾跌破20000點大關，低點來到19926.66點，下跌1711點，為盤中史上最大跌點。10點後大型權值股跌勢逐步收斂，指數重返20000點，約來到20220點。

截至10點55分，台股指數下跌逾1457點，至20181點，下跌6.7%。早盤台積電等電子權值股和人工智慧AI概念股領跌，類股齊跌，高價股也有多檔跌停，川湖、M31、創意、聯發科盤中跌破1000元大關。

AI晶片出貨傳出雜音，外媒報導，輝達AI新晶片Blackwell系列因設計瑕疵，將延後交付客戶。截至10點50分，人工智慧AI概念股廣達跌逾7%，緯穎以1790元跌停後收斂跌點，跌逾9%，散熱雙雄包括雙鴻、奇鋐皆跌逾9%。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社訪問時表示，台股今天再大跌，短線出現大量拋售潮，主要原因是最近利空齊發。上週市場擔心美國經濟衰退，就業數據不如預期、中東危機擴大，週末也傳出輝達AI新晶片因設計瑕疵，將延期出貨，都是造成台股重挫的原因。

他認為，這波台股大跌，是對上半年漲多後的修正，而美股、日股、台股都是上半年漲最多的股市，這波修正壓力最大；他說，今天大跌超過1000點，是因為融資斷頭所導致，等於將上半年漲幅吐回2/3，上市櫃超過300檔跌停。

這也顯示兩大原因，一是融資斷頭出場，二是市場過度恐慌，不計價賣出持股。他認為，短線尚未出現止跌訊號，今天盤中曾灌破20000點，倘若收盤確定失守，下方可繼續觀察年線19000點，代表屬於弱勢行情。

AI 台股指數 跌停

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