MSCI季度調整來了 群益投顧：這次增刪成分股變動不大

台股近期拉回幅度加大，MSCI（明晟）將於8月15日公布半年度調整結果，並於8月31日收盤生效，這次調整結果更受到投資人關切；群益投顧認為，這次調整應該有限，預計不易新增成分股，同理剔除市值排名較後面的個股動作也不大。

群益投顧表示，8月 MSCI 調整屬於季度調整,變動相對較少，僅能關注6-7月外資買超個股；此外，小型指數成分股可能是未來 MSCI 指數調整新成分股的範圍。5月起外資買盤以金融股為主，買超前30大有十檔並非 MSCI 成分股，具備產業代表性，包括中興電（1513）、健鼎（3044）。目前成分股市值最小的三檔為華邦電（2344）、寶成（9904）與億豐（8464）。

群益投顧表示，MSCI 對台股的影響力持續下降，近年台股市值權重調整幾乎僅0.1%微調，對中長期投資外資沒有影響。台積電（2330）單一個股影響力（權重48.2%）遠大於其他成分股；在預期心理之下，新增成分股已非股價上漲的主要動能。