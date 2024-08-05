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台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

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台股殺斷頭 券商下單APP當機 預估量一度破兆

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股5日出現極度恐慌性殺盤。聯合報系記者余承翰／攝影
台股5日出現極度恐慌性殺盤。聯合報系記者余承翰／攝影

「該怎麼辦？」台股5日出現極度恐慌性殺盤，賣單蜂湧而出，一早幾大券商的下單 App 當機，不少券商營業大廳被客戶圍住，問營業員該如何是好。資深法人表示，開盤時殺斷頭，預估量飆估到1兆元之多，10時過後估量回到8,000億元上下，但多數中實戶仍不敢接刀子。

台股5日開盤半小時後再殺一波，直接摜破2萬點大關，最低看到19,926.6點，跌點一度達1,711.43點，改寫下史上盤中最大跌點。漲跌家數比盤中一度8：1024 ，跌停240家，相當台股已被逼到處覆巢之下情境，法人表示，依技術線型，前波從12,629點漲到24,416點，回檔0.382，將落在19914點，今日台股上半場最低點為19,926.26點。

兆豐投顧董事長李秀利分析，今天台股下跌原因有五，一是美國就業數據差，按薩姆規則憂硬著陸；二是日圓短短一個月內飆升一成借日圓的海外投資都在變現；三是地緣政治風險，恐出現伊朗報復；四是內部人賣股，融資多殺多；五是英特爾重挫效應持續發酵。

後續台股止跌訊號，李秀利建議觀察五點，首先是加權指數不再破新低；第二，今日大量是多殺多斷頭，最好量縮止跌先整理，V轉不太容易；第三，美股止跌，渡邊太太海外變現提款壓力減輕；第四，融資斷頭浮額反覆清洗時配合整理；第五，抗跌主軸重回權值，外資賣壓減輕。

台股 日圓

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