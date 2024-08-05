美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

美國10年利率創52週新低

七月份美國非農就業數據增加114K，遠比市場預期的185K還要低（K=1000）。失業率上升到4.3%，創下近三年來的新高。

10年期公債創下52週以來的新低到3.74%。目前市場預期Fed在九月降息的幅度，預測兩碼的比例已經高於一碼。

圖片來源：CNBC

目前股票市場真的是哀鴻遍野，不管美股或是亞洲股市都重挫。債券價格逆勢上漲，00679B等美債20年的ETF紛紛上漲逾3%，已經很久沒看到這樣的漲幅，從七月低點到現在，累積漲幅快要10%了。

圖片來源：yahoo股市

請注意，現在聯準會都還沒降息，利率就會先反映了。除非未來經濟更差，才有可能有更多降息空間。

我意思是，我不會在這個時候再度加碼大量債券，因為目前看到的經濟數據，已經先反映現況，我暫時看不到更差的狀況，現階段對於增加大量部位會比較保守。但之前辛苦的分散買進，現在看到成果，真的很欣慰。

這幾天我看了幾個經濟分析（改天有機會我再來詳述），目前專家們的看法，覺得美國景氣並非明顯衰退，比較像是回檔修正。所以對債市並不是瘋狂樂觀，請不要以為現在漲了，就瘋狂買入。

我建議大家還是回到自己的配置，想要固定收息的資產有多少金額，想要賺資本利得的是多少金額。 想好之後，就不要常因為市場波動而改變，這樣亂了步調，投資績效到後來也會不如你所願。

我還是要推一下我的債券書存債致富一定要買起來，你才會看懂債券。但我沒有贈書，千萬不要上當！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。