快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影 余承翰

美國10年利率創52週新低

七月份美國非農就業數據增加114K，遠比市場預期的185K還要低（K=1000）。失業率上升到4.3%，創下近三年來的新高。

10年期公債創下52週以來的新低到3.74%。目前市場預期Fed在九月降息的幅度，預測兩碼的比例已經高於一碼。

圖片來源：CNBC
圖片來源：CNBC

目前股票市場真的是哀鴻遍野，不管美股或是亞洲股市都重挫。債券價格逆勢上漲，00679B等美債20年的ETF紛紛上漲逾3%，已經很久沒看到這樣的漲幅，從七月低點到現在，累積漲幅快要10%了。

圖片來源：yahoo股市
圖片來源：yahoo股市

請注意，現在聯準會都還沒降息，利率就會先反映了。除非未來經濟更差，才有可能有更多降息空間。

我意思是，我不會在這個時候再度加碼大量債券，因為目前看到的經濟數據，已經先反映現況，我暫時看不到更差的狀況，現階段對於增加大量部位會比較保守。但之前辛苦的分散買進，現在看到成果，真的很欣慰。

這幾天我看了幾個經濟分析（改天有機會我再來詳述），目前專家們的看法，覺得美國景氣並非明顯衰退，比較像是回檔修正。所以對債市並不是瘋狂樂觀，請不要以為現在漲了，就瘋狂買入。

我建議大家還是回到自己的配置，想要固定收息的資產有多少金額，想要賺資本利得的是多少金額。 想好之後，就不要常因為市場波動而改變，這樣亂了步調，投資績效到後來也會不如你所願。

我還是要推一下我的債券書存債致富一定要買起來，你才會看懂債券。但我沒有贈書，千萬不要上當！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 債券ETF 回檔 聯準會 降息

延伸閱讀

降息預期拉滿…因美國經濟差避險資金湧入債市！ 狄驤：現階段都還不宜過快重押

跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

相關新聞

債市穩賺現在能衝進去？ 女子：美債都不值得全押何況非投等債甚至公司債

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

「去槓桿」是台股今天跌勢重原因！狄驤「別重押」：短線止跌反彈機率較高

今年以來多數投資人用融資用質押借貸，不斷拉高自己的槓桿，想要多賺一點，而現在碰到恐慌下殺，如果不趕快走，個股或ETF繼續下跌，融資和質押借貸都可能斷頭，進而造成人踩人多殺多，這就是我前幾個月提醒大家的，台股靠槓桿堆上去，形成螺旋式上漲，未來就會有螺旋式下殺。

美債殖利率跌…10年期更創下一年來新低！ 辣媽：但不會在這時候加碼大量債券

目前股票市場真的是哀鴻遍野，不管美股或是亞洲股市都重挫。債券價格逆勢上漲，00679B等美債20年的ETF紛紛上漲逾3%，已經很久沒看到這樣的漲幅，從七月低點到現在，累積漲幅快要10%了。

美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

台股上周五下殺1004點之後，今日再跌逾千點，盤中還一度大跌1700多點...

降息預期拉滿…因美國經濟差避險資金湧入債市！ 狄驤：現階段都還不宜過快重押

美經濟愈差，降息機率愈高，但如今市場已經預期 FED今年會降息3碼，降息預期高到不能再高後，經濟壞消息就變成了利多出盡，這是近兩年來，市場交易邏輯第一次出現改變。

跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

目前回檔到21638其實也才跌了11.4%，若計算到年初的17400多點，大盤至少還有25%左右的漲幅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。