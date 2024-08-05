台股下殺暴跌 經長：大家要有準備、這是景氣循環
台股利空籠罩，一度重挫逾1700點，創下盤中史上最大跌點，亞股同為重災區，經濟部長郭智輝今天表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，且環境對景氣影響很深，尤其受到極端氣候影響，也會連帶影響全球景氣。
美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股2日收黑，費城半導體指數下跌5.18%，台股今天殺聲隆隆，重挫逾1700點，寫盤中史上最大跌點，賣壓一度摜破20000點大關。
郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，媒體關切如何看待全球股災，郭智輝受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，此外，環境對景氣的影響很深，尤其受到極端氣候影響，也會連帶影響世界景氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言