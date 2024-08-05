台股下殺暴跌 經長：大家要有準備、這是景氣循環

台股利空籠罩，一度重挫逾1700點，創下盤中史上最大跌點，亞股同為重災區，經濟部長郭智輝今天表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，且環境對景氣影響很深，尤其受到極端氣候影響，也會連帶影響全球景氣。

美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股2日收黑，費城半導體指數下跌5.18%，台股今天殺聲隆隆，重挫逾1700點，寫盤中史上最大跌點，賣壓一度摜破20000點大關。

郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，媒體關切如何看待全球股災，郭智輝受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，此外，環境對景氣的影響很深，尤其受到極端氣候影響，也會連帶影響世界景氣。