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台股盤中重挫逾1700點 友達跌停貼息群創重挫逾7%
台股今天盤中大跌逾1700點，跌幅逾7%，跌破2萬點；今天除息的面板廠友達光電摜至跌停板15.2元；下午將舉行法說會的群創光電盤中低點14.1元，重挫7.84%。
友達每股配發現金股利0.9元，但除息日盤中巧逢台股重挫，應聲跌停。
友達法說會時公布第2季合併營收新台幣743.3億元，較第1季增加25%，年增17.4%，雖然本業轉盈，但因地震造成一個廠區受損，第2季歸屬母公司業主淨損2.3億元，基本每股損失0.03元，連9季虧損。
友達日前法說會表示，非純面板事業營收占比可望在2027年過半，友達將不再是純面板廠，可望脫離面板產業景氣循環。
群創公布第2季合併營收為569億元，營業淨利4億元，稅後淨利為12億元，基本每股盈餘0.12元，終止連8季虧損，並看好第3季供需平穩。
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