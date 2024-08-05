台股盤中重挫逾1700點 友達跌停貼息群創重挫逾7%

今年以來多數投資人用融資用質押借貸，不斷拉高自己的槓桿，想要多賺一點，而現在碰到恐慌下殺，如果不趕快走，個股或ETF繼續下跌，融資和質押借貸都可能斷頭，進而造成人踩人多殺多，這就是我前幾個月提醒大家的，台股靠槓桿堆上去，形成螺旋式上漲，未來就會有螺旋式下殺。

2024-08-05 11:32