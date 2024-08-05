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輝達出貨遞延 法人估：對台積電無影響

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
輝達AI晶片Blackwell系列產品，傳延後推出。（路透）
輝達AI晶片Blackwell系列產品，傳延後推出。（路透）

根據外電等美國媒體報導，人工智慧（AI）晶片製造商輝達（NVIDIA）即將推出的新晶片，因為設計瑕疵將延後交付客戶，其引述兩名協助輝達生產新晶片及伺服器硬體的消息人士說法報導，新晶片可能延宕至少3個月時間，輝達的客戶Meta、谷歌和微軟等公司恐會受影響。

國內大型法人機構也在立即對通路訪查後指出，以晶片端角度而言，輝達B200晶片沒有太多問題，GB系列只要能解決後續的散熱問題就可以如期出貨，而B100晶片需求較差、且占用CoWoS-L的產能，後續將以改版的B200A替代（CoWoS-S），差異在於single die以及較少的HBM 144GB，對台積電（2330）影響而言，短時間B100的訂單將由H系列彌補，而後續將可承接更多輝達訂單（不受限於封裝產能）。

分析師指出，台積電不管是全年營收展望（上修至年增25%）與資本支出（300~320億美元）都略不如市場較為樂觀的預期。考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位，N2 ramp up速度將優於N3，對後市維持正面的看法。

台積電 晶片 輝達

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