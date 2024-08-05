美國已經「經濟衰退」？ 人踩人時間快到了！ 網怕：台股有熔斷機制嗎

美股大跌，亞股股災蔓延，日股早盤大跌超過7%，韓股也超過4%，台股今日早盤同樣持續重挫，開盤跳空摜壓1300餘點，9時30分過後，指數再次下殺，跌超過1600點，一度跌破2萬點，盤中最低點來到19926點，其中台積電跌破900元，一度來到835元，大跌68元。

美國經濟數據超乎市場預期走弱，失業率升至近三年高點，已經進入學術性上的經濟衰退了；進而加劇市場擔憂，華爾街甚至已開始預期美國聯準會（Fed）9月要降息2碼（即0.5個百分點）、年底前共降息5碼，才能避免經濟硬著陸。

另，「恐慌指數」VIX在2日更飆升25.8%，衝到去年3月以來高點，反映市場對前景疑慮。

台股上周五下殺1004點之後，今日再跌逾千點，盤中還一度大跌1700多點；台積電重挫之外，鴻海，聯發科盤中更一度重挫至跌停，兩檔股票影響大盤指數超過百點，更創下盤中下跌最大跌點紀錄（次高為-1417.86點）。

今再下殺逾1430點，創台股盤中史上最大跌點，台積電暴跌58元逾5%，觸及845元，權值股聯發科與鴻海重挫近9%，廣達也下跌超過7%，超過1100檔個股下跌，災情相當慘烈。台股從1日收盤至今日低點已經下殺逾2500點。

PTT鄉民對今日股市情況也有諸多恐慌討論，「人踩人的時間又要到了」、「今天又會千點招待了」、「台股有熔斷機制嗎」、「今天質押和融資會出汁了吧，水啦」、「今天才是有殺意，融資仔快斷頭吧。」

不過也有人認為跌深終會反彈，更該把握「撿便宜」的機會，「日本v了700點回來，台股穩了，簡單」、「好了啦！該反彈了」、「不可能，絕對不可能，今天一定V」、「日經有點V唷」。