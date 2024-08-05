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聯發科等5檔跌破1000元大關 台股剩9千金
國際股市重挫，台股早盤大跌1483.46點，摜破半年線，達20154.63點，高價股成重災區，聯發科、川湖、M31、健策和創意跌破1000元大關，台股僅剩「9千金」。
美國就業報告欠佳，引發市場憂心經濟衰退，衝擊美股2日重挫。道瓊指數下跌610.71點，那斯達克指數下跌417.98點，費城半導體指數下跌251.827點，跌幅達5.18%。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌8.32美元，跌幅5.26%，台積電今天股價同步走弱，開盤跳空跌破900元關卡，早盤觸及835元，下跌68元，市值縮水新台幣1.76兆元，滑落至21.65兆元，影響大盤552點。
高價股也紛紛走跌，聯發科、川湖、M31及創意盤中重挫跌停，跌破1000元大關，健策也跌破1000元大關，觸及968元，大跌62元，台股剩信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩、弘塑及嘉澤9檔股價維持在1000元之上。
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