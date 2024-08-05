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台股再暴跌1600點、跌破2萬點 台積電跌破900元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在周一開盤早盤重挫超過1500點。圖／本報系資料照片
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在周一開盤早盤重挫超過1500點。圖／本報系資料照片

美股大跌，亞股股災蔓延，日股早盤大跌超過7%，韓股也超過4%，台股今日早盤同樣持續重挫，開盤跳空摜壓1300餘點，9時30分過後，指數再次下殺，跌超過1600點，一度跌破2萬點，來到19982點，其中台積電跌破900元，一度來到835元，大跌68元。

今日上市類股全軍覆沒，僅水泥、通信網路、金融保險、貿易百貨、居家生活類別是相對小，在5%以內，半導體類股跌超過6%，高價千金股世芯-KY、緯穎、祥碩跌停，聯發科跌超過9%，川湖、創意、M31也在跌停價，千金股僅剩9檔。

美股科技股雖蘋果維持紅盤，不過多數股價上周五續挫，Alphabet跌2.4%、微軟跌2.07%、亞馬遜暴跌8.78%。其中半導體更是重災區，英特爾暴跌26%、ASML跌8.41%、輝達跌1.78%、美光跌8.68%、應用材料跌7.38%、財報表現亮眼的AMD跌0.03%。

台積電ADR再度重挫5.26%下，今日現股開低，以857元開出，隨後持續探底，開盤不到半小時即跌至835元，兩個交易日跌掉逾百元，還傳出大客戶輝達Blackwell架構可能延後出貨，引發市場聯想。

半導體 台積電

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