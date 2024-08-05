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台股跳水重挫逾1700點寫盤中最大跌點 台積電跌至835元下探半年線

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台積電下探半年線 台股跳水重挫逾1600點寫盤中最大跌點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大跌逾1,600點，創下盤中最大跌點，跌破半年線。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股大跌逾1,600點，創下盤中最大跌點，跌破半年線。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

利空罩頂下，台股5日開低走低，一度跌破20,000點，大跌逾1,600點，創下盤中最大跌點，跌破半年線；權王台積電一開盤就跌破900元，以852元開出，下跌51元，一度下滑至835元，逼近半年線。

上周五美股四大指數收跌，道瓊指數收盤39,737.26點，下跌610.71點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌1.84%；那斯達克指數下跌2.43%；費半指數下跌5.18%；台積電ADR收跌5.26%。

美股大跌，台股早盤也跳空開低，以20,982.92點開出，下跌655.17點，指數開低走低，盤中暴跌逾千點，一度下殺至20,106.13點，大跌1,531.96點，跌破半年線。

台積電早盤以852元開出，跌破900元關卡價位，下跌51元，市值急1兆3,226億元，下滑至22兆954億元，盤中一度下滑至835元，重挫68元，跌幅7.53%，盤中影響大盤指數437點。

台積電重挫之外，鴻海，聯發科盤中一度重挫至跌停，雖有打開但也重挫逾9%，兩檔股票合計也影響大盤指數超過百點，盤中各類股齊挫，大盤指數開低走低，創下盤中下跌最大跌點紀錄。

台積電

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