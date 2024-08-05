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台股今日盤前先關注日圓 開盤看三關鍵

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股多頭上周慘遭血洗，史上首次出現上千點的跌點。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
台股多頭上周慘遭血洗，史上首次出現上千點的跌點。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

台股多頭上周慘遭血洗，史上首次出現上千點的跌點，且周線連三黑，體感跌幅相當難受，迄今沒有看到止跌跡象，只能向下尋求支撐。尤其美股上周五再度因為經濟數據轉差而下殺，收盤延續重挫走勢，台股今天開盤即刻面臨三大關鍵：台積電季線、900元關卡保衛戰，以及台股半年線支撐。

觀察對台股有引領作用的美股表現，上周五收周線當天，四大指數跌幅除了費城半導體指數跌幅從7.14％縮小至5.18％之外，道瓊、那斯達克，以及S&P500指數的跌幅均較上周四擴大。不過，在繼續大跌的過程中，四大指數均有留下下影線，輝達（NVIDIA）股價也有下影線，代表當天殺盤力道並非殺到不分青紅皂白。

分析師許博傑指出，四大指數的下影線，以及輝達跌幅收斂且未破前低，有可能是多頭留下今（5）日反攻的火種、「全村的希望」。台股盤前可先關注日圓，日圓兌美元不能再大幅升值，若能回貶至150兌1美元，就能提供股市喘息機會。

台股半年線位置在2萬1千點，台股今天測試半年線支撐，再來就是看融資減幅，許博傑指出，上周五融資減少30億元是好事，看能否再減多一點。因為融資減幅遠不及指數跌幅，過去經驗是兩者跌幅減幅趨近後，指數才會落底。

散戶信心現在還很強，除了融資減速比指數跌慢上許多，也展現在台積電零股交易上，上周五台積電暴跌57元，創史上單日最大跌價，以903元收盤，但散戶沒在怕，反而紛紛搶進台積電零股「搶便宜」。

台積電 台股

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