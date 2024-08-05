快訊

女友獨家珍藏！王齊麟持金牌躺地自拍 賽後海巡一圖回應結婚話題

農曆7月諸事不宜…可念佛經、持咒？ 箇中緣由、禁忌報你知

兩年冠軍荒一度被看衰…「麟洋配」完美句點 奧運7連勝永留青史

非投等債投資價值浮現 二低一高低波動、低違約率、高收益率

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類債券近三年年化波動度。（資料來源：CMoney）
各類債券近三年年化波動度。（資料來源：CMoney）

法人表示，市場資金已明顯回流非投資等級債，根據高盛報告顯示，非投等債發債企業財務槓桿約為3.5%低於長期平均3.8%，更遠低於疫情高峰5.7%，顯示出目前非投資等級企業的債務水準低於長期平均，財務體質來到歷史相對優良的區間，投資價值正悄然浮現。建議可選擇具有二低一高，低波動、低違約率、高收益率的BB-B級非投等債ETF。

據了解，最新一代的非投等債ETF群益（00953B），以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的，加上追蹤指數首創採用信用因子加權，的第一檔月配型非投資等級債ETF。00953B擁有債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

群益投信表示，非投等債因存續期間較短受利率政策影響程度偏低，近三年的年化波動度相對於美國投資等級債、全球綜合債、美國政府公債等各類債券來說較低，表現相對穩定，此外，ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數透過鎖定高票面利率廣納收益來源，並採用信用因子加權的方式掌握體質較佳企業，讓非投等債投資再進化，且在兩大優勢擁護下，讓其在2020年全球疫情爆發期間，與全球股市相比，展現出更為優異的防禦力與回復力。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，非投資等級債號稱債券收益之王，然而高收益率之下投資人不免擔心其波動性，一般非投等債的違約率主要來自於CCC級債券，只要透過聚焦成熟市場及BB、B級債券為核心的配置方式，即可兼顧債券品質與收益水準，創造非投資級債的良好投資機會。趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。

債券 美國公債

延伸閱讀

境外基金十強 收益型夯

非投等債 投資價值浮現

永續轉換債8日掛牌

00687B「哲哲」郭哲榮大賺1000多萬…才要起漲！ 股市慘綠、買美債好安心

相關新聞

降息預期拉滿…因美國經濟差避險資金湧入債市！ 狄驤：現階段都還不宜過快重押

美經濟愈差，降息機率愈高，但如今市場已經預期 FED今年會降息3碼，降息預期高到不能再高後，經濟壞消息就變成了利多出盡，這是近兩年來，市場交易邏輯第一次出現改變。

跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

目前回檔到21638其實也才跌了11.4%，若計算到年初的17400多點，大盤至少還有25%左右的漲幅。

台股今日盤前先關注日圓 開盤看三關鍵

台股多頭上周慘遭血洗，史上首次出現上千點的跌點，且周線連三黑，體感跌幅相當難受，迄今沒有看到止跌跡象，只能向下尋求支撐。...

憂經濟衰退美股收黑 法人：台股面臨半年線保衛戰

台股2日終場大跌1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點；美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮...

Fed具龐大降息空間 有助支撐美經濟 建議多元布局參與未來行情

富蘭克林坦伯頓投資解決方案團隊投資長威利·托萊特(Wylie Tollette)指出，沒有任何證據顯示市場集中度提高與未...

度過了超級財報央行周 準備MSCI季度調整與ETF換股

整體盤勢來說，七月的多頭主角是營建與金融，以雲豹能源為首的綠能族群先盛後衰，被川普遇刺的「川普交易」打亂了陣腳，資金集中在營建與金融拉了一波行情…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。