非投等債投資價值浮現 二低一高低波動、低違約率、高收益率

法人表示，市場資金已明顯回流非投資等級債，根據高盛報告顯示，非投等債發債企業財務槓桿約為3.5%低於長期平均3.8%，更遠低於疫情高峰5.7%，顯示出目前非投資等級企業的債務水準低於長期平均，財務體質來到歷史相對優良的區間，投資價值正悄然浮現。建議可選擇具有二低一高，低波動、低違約率、高收益率的BB-B級非投等債ETF。

據了解，最新一代的非投等債ETF群益（00953B），以成熟國家為投資區域、也是首發10元銅板價即可入手，並且首選鎖定票面利率6%以上的債券標的，加上追蹤指數首創採用信用因子加權，的第一檔月配型非投資等級債ETF。00953B擁有債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

群益投信表示，非投等債因存續期間較短受利率政策影響程度偏低，近三年的年化波動度相對於美國投資等級債、全球綜合債、美國政府公債等各類債券來說較低，表現相對穩定，此外，ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數透過鎖定高票面利率廣納收益來源，並採用信用因子加權的方式掌握體質較佳企業，讓非投等債投資再進化，且在兩大優勢擁護下，讓其在2020年全球疫情爆發期間，與全球股市相比，展現出更為優異的防禦力與回復力。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，非投資等級債號稱債券收益之王，然而高收益率之下投資人不免擔心其波動性，一般非投等債的違約率主要來自於CCC級債券，只要透過聚焦成熟市場及BB、B級債券為核心的配置方式，即可兼顧債券品質與收益水準，創造非投資級債的良好投資機會。趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。