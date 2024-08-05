Fed具龐大降息空間 有助支撐美經濟 建議多元布局參與未來行情

富蘭克林坦伯頓投資解決方案團隊投資長威利·托萊特(Wylie Tollette)指出，沒有任何證據顯示市場集中度提高與未來股市報酬將減弱有關，過去60年裡的多起牛市同樣由少數幾支股票領漲，但未來1年平均表現與長期股票平均報酬幾乎沒有差異，至於目前是否是從2024年領漲股轉向落後股的適當時機？我們認為一些2024上半年表現落後的股票可望在未來6個月取得更好的表現，但我們並不認同「科技七雄見頂」的說法，他們的韌性具備充分理由，因為許多商業模式具有很高的進入門檻，未來兩年企業獲利預計也將強勁成長。而隨市場廣度改善，不再失常，我們認為目前不是加強防禦的時機，一些證據顯示，市場廣度改善、強勁股價動能表明投資組合不應調整得過於防禦性。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫、就業市場趨緩，聯準會主席鮑爾釋放「最快可能在9月降息」的鴿派訊息，芝商所FedWatch數據也顯示投資人預計9月、11月、12月均可能降息，而即使未來美國經濟持續放緩，但由於聯準會具有足夠的降息空間，仍有助支撐經濟，中長期來看，寬鬆貨幣政策將有利美股，在題材上，隨AI觸角持續擴散與延伸，長期下巨大的AI需求將惠及多個領域，其中，通訊服務、科技是最具AI題材的類股，兩者也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，短線出現修正不一定壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒與消除籌碼混亂疑慮，並提供逢低進場或定期定額介入機會，另，通膨降溫加上經濟持穩也有助提升美國實現軟著陸機率，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

富蘭克林證券投顧表示，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。而選情確實發生了巨變，在民主黨面臨換將爭論之際，美國前總統川普日前遭遇暗殺未遂(attempted assassination)事件，但事發後川普強硬表現的照片與影片在全美大肆傳送，形象上獲得支持，各界認為川普當選機率提高，不過，在拜登退選並由副總統賀錦麗(Kamala Harris)出面競選總統後，民主黨氣勢回升，Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率降至51%，而賀錦麗當選機率急遽上升至44%，雖當選機率仍落後於川普，但也為總統大選添增更多變數與可能性。