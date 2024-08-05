憂經濟衰退美股收黑 法人：台股面臨半年線保衛戰

台股2日終場大跌1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點；美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股3日收黑。法人表示，台股上週重挫千點，上檔短期均線與型態反壓沉重，本週面臨半年線保衛戰。

凱基投顧指出，2日台股開低走低，盤中與收盤下跌逾千點，終場收長黑K棒，上檔短期均線與型態反壓沉重，盤中失守7月30日低點21833點，並且回補6月6日向上跳空缺口21510至21847點，下檔支撐將下移至5月底、6月初整理平台21000附近，目前大約在半年線附近。

道瓊工業指數2日下跌610.71點，或1.51%，收39737.26點，標準普爾500指數下跌100.12點，或1.84%，收5346.56點；以科技股為主的那斯達克指數下跌417.98點，或2.43%，收在16776.16點，費城半導體指數下跌251.827點，或5.18%，收在4607.758點。

2日三大法人合計賣超1231.59億元，投信買超115.14億元，自營商賣超380.14億元，外資及陸資賣超966.59億元，外資賣超躍居史上第一大金額，超越2021年2月26日的944.17億元。

凱基投顧指出，近期最強勢的金融保險，2日難敵大盤重挫影響，惟類股指數相對抗跌僅下跌1.62%，金融類股指數仍力守60日均線之上；觀察台股盤面結構，各類股全面走弱，盤面僅有個別族群零星表現，例如半導體設備、機器人、自行車、成衣。