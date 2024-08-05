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降息預期拉滿…因美國經濟差避險資金湧入債市！ 狄驤：現階段都還不宜過快重押

聯合新聞網／ 狄驤
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

當市場的降息預期已經拉滿，壞消息就重新變回了壞消息...

簡單來說，過去市場把經濟壞消息當好消息，是因為美經濟愈差，降息機率愈高，但如今市場已經預期 FED今年會降息3碼，降息預期高到不能再高後，經濟壞消息就變成了利多出盡，這是近兩年來，市場交易邏輯第一次出現改變。

這也意味著，過去無法對沖股市風險的債券，將再次發揮對沖避險的能力，或許會有更多資金湧入債市

我們在幾個月前常常提醒大家，市場交易邏輯總有一天會改變，雖然當時買債券無法擴大獲利，但未來碰到該狀況時，你會很感謝自己有規劃風險低、勝率較高，且更穩健的資產配置。

話說回來，昨（1日）天我提到台股再打第二支腳會比較健康，沒想到一語成讖...

但投資朋友別忘了，無論這是否為第二支腳，現階段都還不宜過快重押和大開槓桿，沒必要為了這一點價差，讓自己身陷巨大的風險之中。

持有高比例現金的優點，就是等市場開始瘋搶現金時，股市往往也逼近超跌，到時再進場撿便宜，才算相對安全。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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