跌1004點加碼時間竟還未到？ 專家「股債配置」：年初至今上漲25％

這兩週的股市大跌讓你膽顫心驚了嗎？很多人在最近三個禮拜已經把過去半年的獲利都吐回去了，怎麼會這樣？

雖然台股從2024年初的17400多點漲到7月的24416，有將近40%的漲幅，目前回檔到21638其實也才跌了11.4%，若計算到年初的17400多點，大盤至少還有25%左右的漲幅。

但許多人在7月份加買更多股票，這三週的跌幅不幸的把過去半年的帳上獲利都吐了回去，特別是7/19跟7/22那兩天大跌趁機槓桿加碼的人，在上禮拜的大跌傷的更重，許多人猶豫該不該停損，或是再找資金再加碼。

該停損或該加碼，取決於未來的股市走勢是會繼續下跌還是止跌反彈，老實說，這件事大部分人都不知道也說不準，這也是大部分人的困擾，看到股市連連漲就想要趕快加碼，看到股市下跌就想要逃，散戶的命運都大同小異。

但如果是採用股債配置法的人，該加碼或該觀望的依據就很明確了，不需要猶豫不決。股債配置不是長期持續買進就好，還需要執行資產再平衡，執行再平衡的條件，基本上有兩種，一種是固定時間，另一種是照資產變化比例的動態再平衡。

對於絕大多數人來說，我會建議採用固定時間執行再平衡即可。在多頭市場行情，每一兩年於固定時間賣掉超過設定比例的股票，將資金拿來購買波動小又可穩定配息的債券，把獲利保留下來。若是遇到股市走空頭時，就可以反向用債券的資金來加碼股票。

但固定時間執行再平衡有個侷限，如果像2020年3月的疫情因素，單一個月下跌30%，美股融斷了4次，但一個月後就因為無限QE讓股市V行反轉，一路大漲到2021年4月。

對於固定在年初執行再平衡的人，就完全沒有加碼機會，下次執行再平衡的時間是在2021年年初，台股已經從2020年一月的11500點與3月低檔的8500點，上漲到2021年一月的15000點，反而是要賣股票買債券。

對於股債配置與再平衡有清楚觀念的人，我認為可以再搭配照資產比例變化執行動態再平衡。但這邊採用的時間是只針對股市大幅下跌時，可以在股市表現不好時加碼用，股市大幅上漲時就維持固定時間做再平衡就好，不要在多頭時期，早早就將資金從股市撤出。

股市大跌可以跌多少？從過去將近80年（二戰後）美國標普500指數來看，最大跌幅可以到-50%左右，分別有三次，分別是1973年的石油禁運、2000年的網路泡沫與2008年的金融海嘯。

其餘的跌幅大約在-30%左右，分別是1962年的古巴導彈危機、1970年的科技股大跌、1980年沃爾克收緊政策、1987年股災與2020年的新冠疫情。我們可看到美股的股災輕則-30%，重則-50%左右的跌幅比例。

再看台股自1990年以來的紀錄，先排除那個歷史第一次萬點後跌了80%的紀錄，有2次跌幅約20%、3次跌幅約25%、2次跌幅約30%、3次跌幅約40%、1次跌幅約50%與2次跌幅約60%。

可看到，台股跌20%～30%的紀錄有7次，40%至60%的次數有6次，其實很平均，每次股災下跌都不知道會跌多深，30%以內的跌幅可能都只能算是中度回檔，還不到股災程度，真的嚴重的常會到40%以上的跌幅。

所以，要執行動態再平衡，要先看一下你投資的是美國市場還是台灣市場。若是美國市場，常出現的最大跌幅大概是30%左右或是50%左右，我會建議以跌幅15%為單位做一次再平衡。台股有3次跌幅超過50%，我則會建議以跌幅20%為單位做一次再平衡。

這邊說的15%與20%跌幅，是以上一次再平衡後的價位為基準，再跌15%或20%，不是以最高價位為基準的15%或20%。10,000點的20%是2,000點，但6,000點的20%只有1,200點，如果又要等跌2,000點才執行，那實際上是已經又跌了33%了。

這邊的舉例是以大盤指數為準，如你買的就是大盤指數型ETF，或是非常貼近大盤指數表現的ETF，就可以簡單參照大盤指數變化來做動態再平衡即可。若你大部分持有的是高股息ETF，或是其他與大盤連動性較低的ETF，就請你以你的持股股價為基準。

持有個股的人不適用此方法，因為個股風險太集中，能不能長抱都是未知數，所以不建議無腦一直加碼攤平，現在介紹的方式只適合指數化投資者。

我們看圖表，以大盤指數1萬點高點回檔為例，如果大盤這次會回檔30%左右，若回檔15%就執行動態再平衡，則會有兩次執行的機會，分別是大盤指數跌破8500點與7225點的時候，要賣部分債券來買股票，恢復原本自己設定的股債比例。

但若是設定20%才要執行，以台股為例，第一次執行是大盤8000點，第二次執行是要等到大盤破6400點，可是大盤在7000點左右就反彈回漲了，設定20%才執行的人就只會有一次執行機會。

假設這次大盤會跌掉50%，那15%就執行一次的方式會有4次執行再平衡的機會，最後一次是在大盤跌破5220點的時候。設定20%的方式只會有3次，最後一次執行是大盤跌破5120點的時候。

像台股過去紀錄，比較有機會跌到60%，以20%為級距執行動態再平衡，最多就是執行4次，在大盤跌破4096點時，若要執行第5次，就是台股大盤跌掉將近70%的時候了。

如果在台股也想以15%跌幅為基準來執行再平衡，當然也可以，只是我們不知道每一次的回檔會跌多少，如果碰到會跌到60%的水準，那就如美股(15%)欄位所示，會需要執行5次再平衡，最後一次調整是在大盤跌破4437點時。缺點就是有比較多資金在股市起跌時就進行加碼了，當然這沒有人說得準每次會跌到多低。

經歷上週台股大盤大跌上千點後，其實大盤也才從高點回跌11.28%，不管是用15%還是20%的級距基準，都還離有一大段距離。大盤指數15%的跌幅是要跌破20731點，20%的跌幅是要跌破19512點，大家還不用太急著加碼。

如果股市就此反彈又開始大漲怎麼辦？我們長期投資不用太在意那10%的回檔沒有加碼到，股市漲多修正是常態，10%跌幅很容易發生。如果每跌10%就要做再平衡，台股來個60%的回檔，你就要執行8次再平衡，其實沒有意義。

大部分執行再平衡的時間會建議固定即可，會考慮同時採用動態再平衡是因為不想錯過短時間內的大幅下跌又回漲，錯過了可以在低檔加碼股市的機會。若每一次10%的小回檔都想要加碼，反而對真的碰到大回檔的時候變更不利。

如果都有固定執行定期定額的人，相信每次10%小回檔你都有買到一筆小資金，你並沒有完全錯過這樣的回檔機會，千萬不要在每一次小回檔就想大幅加碼資金，這很容易讓你在碰到真正大回檔的時候，早早就把大部份資金用完了。

採用股債配置的人也不用擔心沒有資金可以加碼，因為你只要每次執行再平衡的時候是調整回你原有設定的股債比例，手上就一定還會留有債券資產，就算要動態執行8次再平衡，你也不用擔心沒有錢可以執行第9次再平衡。

關鍵都是執行的紀律！

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