半年線保衛戰…台股拚止跌 關注兩焦點

台股周線連三黑，上周五甚至寫下暴跌一○○四點的史上首次下跌千點紀錄。法人表示，本周台股走勢除了要看政府基金和外資的土洋大戰，也要觀察投資人是否有足夠資金因應追繳保證金、若缺乏資金的斷頭賣壓對台股大盤指數的影響。至於國安基金動向，相關官員表示，目前尚未有召開臨時委員會議的規畫，但會密切關注台股本周表現。

外資連續四周把台股當提款機，上周更大幅減碼一一九一點七億元，創今年以來單周第三大賣超金額。據了解，勞退基金在台股二萬二千點左右已委外操作下單一二○億元，要投信業者進場低接，若以勞退基金先前委外但尚未撥款的額度看來，後續還有大約一千兩百億元的量能，將成為台股指數保衛戰的資金活水。

至於政府何時啟動護盤機制？據指出，台股指數仍在兩萬點之上，因此會先由勞退基金為首的政府基金，以及大型行庫加碼先行低接護市。

至於國安基金的動向，相關官員指出，上周美國就業、經濟指標都不佳，昨天又傳出伊朗五日將對以色列發動大規模空襲，若台股本周再受重創，尤其產生「非理性恐慌預期心理」，召開國安基金臨時委員會議可能性就會升高。

至於台股能否在本周看到底部，融資餘額的清理情況將是關鍵。華南永昌投信董事長黃昭棠說，從上周數據觀察，融資跌幅比起大盤指數的跌幅小得多，例如上周五大盤指數回檔百分之四點四三，融資餘額僅減少百分之一點○二，這代表股市融資量仍大。

對於台股指數防線，黃昭棠說，在兩萬二千點季線跌破之後，接下來將在兩萬一千點的半年線尋求支撐。

台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎭宇表示，從產業等基本面來看，目前看不到實體大衰退可能，目前的修正主要是先前超漲的股價，等第三季末至第四季ＡＩ股的營收上來，搭配蘋果發表新機，仍有一波行情。