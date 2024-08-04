勞退基金下令撥款120億進場護台股 後續量能上看1200億

台股周線連三黑，對於政府救市，據了解，勞退基金在上周台股大盤跌至22000點左右，已經對委外操作下單120億，要投信業者進場低接，倘若以勞退基金先前委外但尚未撥款的額度看來，後續還有大約1200億元的量能可供加碼，也將成為台股加權指數保衛戰最為關鍵的政府資金活水。

至於金管會或國安基金，由於台股大盤指數仍在20000點之上，因此，第一波會先由勞退基金為首的政府基金，以及大型行庫加碼先行低接護市，還不到財金部會出手的程度。至於國安基金的動向，相關官員表示，目前尚未有召開臨時委員會議的規畫，但會密切關注本周台股表現。

包括繼上周美國就業、經濟指標都不佳之外，中東情勢再雪上加霜，周日傳出伊朗5日將對以色列發動大規模空襲，若台股本周再受重創，尤其若產生「非理性恐慌預期心理」時，召開國安基金臨時委員會議可能性就會升高。

台股能否在本周就看到「底部」，融資浮額被清理的情況將是關鍵。華南永昌投信董事長黃昭棠分析，從上周數據觀察，現在融資跌幅比起大盤指數的跌幅小得多，例如，上周五大盤指數回檔4.43%，但融資餘額僅減少1.02%，倘若再拉長觀察時間至7月初，落差更為明顯，像先前台股在26日大跌752點，跌幅3.29%，同一日的融資餘額即增加0.9%。

黃昭棠進而指出，這代表整個股市融資量仍大，因此，本周接下來要觀察的重點在於投資人是否有足夠資金因應追繳保證金、若缺乏資金的斷頭賣壓對台股大盤指數的影響，這也將成為浮額是否清乾淨的觀察重點。

對於台股指數防線，黃昭棠分析，認為在22000點季線跌破之後，接下來大盤指數將在21000點的半年線尋求支撐，他也表示，第四季台股反彈，能否看到先前市場預期的高點，得看籌碼是否真正沈澱，目前4、5千億的日均成交量，恐怕還不是沈澱訊號，另外，融資餘額至少要降到和大盤指數跌幅一致的水準，這也是真正看見底部、籌碼沈澱的重要訊號。

台新金控首席經濟學家，也是投顧副董事長李鎭宇表示，上周五1004跌點，雖然創歷史新高，但若進一步看跌幅：「只跌4.43%，歷史排名前二十都不到！」他進而分析，即使台股加權指數跌到上週五的21638點：「才把今年漲幅三分之一跌回，都在合理範圍之內。」

李鎮宇進而指出，儘管下週股價會比較劇烈，因為會有融資斷頭壓，但也更容易看到底部，若從產業等基本面來看，他認為目前看不到實體大衰退可能，走空機會不大。尤其他認為，本月28日Nvidia財報公布：「屆時應會有一波和雲端系統資本投入挹注其營運新的好消息會出來，情境也會明顯扭轉。」李鎮宇認為，目前的修正主要是先前超漲的股價，等Q3末至Q4，這些AI股的營收上來，搭配蘋果新機，應該仍有一波行情，尤其AI硬體基礎投資是投資雲端系統的必備條件，只要這種在AI設備投資擴充的大競賽持續，AI股就還有機會。