MSCI 權重調整 估二升一降
MSCI明晟指數新一季度調整將於15日公布，月底收盤後生效。投顧法人預估，在新一波的調整中，台股在三大主要指數中可望「二升一降」；不過，美國商品期貨交易委員會（CFTC）將台指期打入窄基指數，成為本次升降幅最大變數。
MSCI明晟指數是以美元計價的指數，每年2月、5月、8月及11月定期審核與調整。其中，5月及11月是半年度調整，2月及8月則是季度調整。法人指出，不少ETF進行台股權重分配時，都會以MSCI明晟相關指數為依據。主動式基金也會參考MSCI明晟指數，但不會亦步亦趨跟著調整。
MSCI明晟指數半年度調整結果，台股權重二升一降，在MSCI全球市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重調升，在MSCI全球新興市場指數權重調降。
統一投顧董事長黎方國指出，台股上半年表現突出，這次調整，台股權重也可望與上次調整方向相同，同樣為二升一降，也就是在MSCI全球市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重調升，在「MSCI全球新興市場指數」權重調降；不過，台股期貨、小型台指期貨及客製化小型台指期貨被美國列為窄基指數，成為一大變數。
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