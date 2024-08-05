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散戶加持 高股息 ETF 抗跌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

外資及自營商上周五（2日）賣超台股金額都創歷史新高，科技權值股成為提款機，但高股息ETF因散戶進場踴躍，表現相對抗跌。法人提醒，台股短線仍將震盪，建議投資人不要貿然摸底，資金如欲轉進防禦型標的，也要分批布局為宜。

外資2日前五大賣超標的中，高股息ETF便占三檔，賣超第一名為元大台灣價值高息（00940），大賣9.5萬張，超過第二名鴻海的7.1萬張。外資第三到第五名賣超標的依次為復華台灣科技優息、國泰永續高股息、台積電。

自營商2日前十大賣超標的更清一色是ETF。其中，前四大都是台股ETF，狂賣國泰永續高股息達13.5萬張最多，再來是復華台灣科技優息的12.2萬張、群益台灣精選高息的9.2萬張、元大台灣價值高息的4.7萬張。

若將外資及自營商的賣超張數相加，則以國泰永續高股息承受的賣壓最重，單日遭賣超18.1萬張；復華台灣科技優息緊追其後，遭賣超17.9萬張；再來是元大台灣價值高息的14.2萬張、群益台灣精選高息的12萬張。

這四檔高股息ETF在2日跌幅介於2.1至2.3%，相對加權指數的4.4%跌幅抗跌，也輕於市值型ETF元大台灣50、富邦台50的跌幅。

ETF 元大 高股息

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