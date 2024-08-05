美股恐慌 台股全面備戰…短線將測試半年線支撐

全球投資市場動盪難平，美股上周五（2日）狂跌，恐慌指數VIX飆升，周末突又飛來三隻黑天鵝：巴菲特砍半蘋果持股、輝達GB200推遲、以伊恐開戰。台股本周全面備戰，法人指出，大盤短線將測試半年線21,022點支撐，將由連23買的投信與肩負穩盤大任的八大公股券商等內資領軍對抗外資。

美國經濟數據走弱，失業率升至近三年高點，加劇市場對經濟陷入衰退的擔憂，華爾街已開始預期美國聯準會（Fed）9月要降息2碼（即0.5個百分點）、年底前共降息5碼，才能避免經濟硬著陸。甚至有經濟學家認為，本月就應該緊急降息。

投資人對美國經濟擔憂飆升，美股四大指數上周五都大跌1.5%以上，以費城半導體指數跌5.1%最慘，其次是那斯達克指數跌2.4%，台積電（2330）ADR更急跌5.2%。另外，「恐慌指數」VIX在2日更飆升25.8%，衝到去年3月以來高點，反映市場對前景疑慮。

值得注意的是，台股以科技股為重，尤其是半導體族群，費半指數走勢近期成為台股領先指標。費半之前與台股漲幅接近，但近兩個交易日暴跌11.9%，今年來漲幅縮水至10.3%，已遠落後台股的20.6%。法人表示，今年以來，費半指數與台股加權指數連動性高，除非費半指數止跌回穩，否則台股也難逃修正。

負面消息一波接一波，繼美股上周五重挫，周末國際間仍不平靜。傳出股神巴菲特的波克夏公司公布第2季已脫售將近一半的蘋果股票，又傳出輝達GB200傳良率問題大量供貨時間推遲、伊朗5日將對以色列發動大規模空襲。綜合統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民看法，台股短期內難有表現，即便因短線急跌反彈也只是短彈，建議投資人多看少買。

台股上周五大跌1,004點，收21,638點，外資賣超台股944.3億元，為史上最高金額，為對抗外資大逃殺，公股券商、投信都卯足全力。八大公股券商上周五買超逾269億元，亦為史上新高，投信買超112.6億元，為史上第六大，且這波投信連23買累計買超金額已超過1,380億元，除投信代操資金外，部分資金來自散戶資金持續進場買進台股ETF。

至於內資可能點火族群，從投信上周買超前十名個股來看，依序為聯電（2303）、中信金、永豐金、第一金、世界、兆豐金、長榮航、元大金、遠傳、仁寶，可見部分資金已經轉向非電族群，尤其是股息殖利率相對好的金融股。公股券商方面，除台積電、鴻海等科技權值股外，金融股也將納入名單。