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就市論勢／散熱、鏡頭零組件 聚焦
盤勢分析
近期台股震幅明顯加大，且跌勢具連續性，反映中長線投資人急於獲利了結，短線投資者則急著離場觀望。加權指數急轉直下，透露市場開始放大檢視AI半導體業者獲利延續性，難免對今年初以來居高不下的股價，開始有居高思危的想法。
展望後市，若國際領導廠商能再釋優於市場預期的訊息，將有利安撫市場情緒。
投資建議
可以預見的是，重新進場的投資者將更專注在明顯受惠AI趨勢的標的，尤其國際大型雲端服務商管理層已明確指出，現在不得不加大、加快AI算力設備支出，一旦錯過先行者優勢，後面要再追趕會很辛苦。
以此推估，AI算力相關產業鏈，例如晶圓代工龍頭台積電（2330）、CoWoS封裝設備與高頻寬記憶體（HBM）相關供應鏈仍有明顯獲利增長機會，連帶挹注第4季AI伺服器相關組裝廠營收表現，股價也將有表現機會，關鍵散熱零組件相關業者營收也可樂觀期待。
第3季底還有另一場重頭大戲，即蘋果的「Apple Intelligence」隆重登場，預料可滿足果粉對AI功能的期待，睽違已久的換機潮可望延續二至三年，可留意鏡頭模組供應商，對應高階機種的零組件類股相對受惠。
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