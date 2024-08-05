快訊

整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就市論勢／散熱、鏡頭零組件 聚焦

經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）

盤勢分析

近期台股震幅明顯加大，且跌勢具連續性，反映中長線投資人急於獲利了結，短線投資者則急著離場觀望。加權指數急轉直下，透露市場開始放大檢視AI半導體業者獲利延續性，難免對今年初以來居高不下的股價，開始有居高思危的想法。

展望後市，若國際領導廠商能再釋優於市場預期的訊息，將有利安撫市場情緒。

投資建議

可以預見的是，重新進場的投資者將更專注在明顯受惠AI趨勢的標的，尤其國際大型雲端服務商管理層已明確指出，現在不得不加大、加快AI算力設備支出，一旦錯過先行者優勢，後面要再追趕會很辛苦。

以此推估，AI算力相關產業鏈，例如晶圓代工龍頭台積電（2330）、CoWoS封裝設備與高頻寬記憶體（HBM）相關供應鏈仍有明顯獲利增長機會，連帶挹注第4季AI伺服器相關組裝廠營收表現，股價也將有表現機會，關鍵散熱零組件相關業者營收也可樂觀期待。

第3季底還有另一場重頭大戲，即蘋果的「Apple Intelligence」隆重登場，預料可滿足果粉對AI功能的期待，睽違已久的換機潮可望延續二至三年，可留意鏡頭模組供應商，對應高階機種的零組件類股相對受惠。

AI 營收

延伸閱讀

HBM市場落後SK海力士 三星電子晶片部門主管：職場文化要改！

三星記憶體熱銷 代理商沾光

台積電嘉義廠挖到古蹟是否影響CoWoS產能進度？法人解析一次看

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

相關新聞

度過了超級財報央行周 準備MSCI季度調整與ETF換股

整體盤勢來說，七月的多頭主角是營建與金融，以雲豹能源為首的綠能族群先盛後衰，被川普遇刺的「川普交易」打亂了陣腳，資金集中在營建與金融拉了一波行情…

半年線保衛戰…台股拚止跌 關注兩焦點

台股周線連三黑，上周五甚至寫下暴跌一○○四點的史上首次下跌千點紀錄。法人表示，本周台股走勢除了要看政府基金和外資的土洋大...

MSCI權重調整 估二升一降

MSCI明晟指數新一季度調整將於15日公布，月底收盤後生效。投顧法人預估，在新一波的調整中，台股在三大主要指數中可望「二...

一周盤前解析／紡織、自行車、遊戲 吸睛

台股指數跌破前低，加上美股持續重挫、輝達最新晶片出貨傳出疑慮中，法人預期，行情不排除持續向下測試支撐的可能，布局建議觀察...

陳奕光專欄／AI雲端、邊緣運算 商機閃亮

近期總經面、政治面、基本面皆有些雜音出現，加上指數漲多，都是這波回檔的主要因素，總經方面，美國聯準會聯邦基金利率政策區間...

台達電目標價 喊到510

台達電（2308）近日舉行法說會，多家外資看好人工智慧（AI）電源及液冷業務毛利率高且貢獻擴大，調升其目標價。目前以花旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。