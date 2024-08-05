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台達電目標價 喊到510

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
電源大廠台達電。 聯合報系資料照
電源大廠台達電。 聯合報系資料照

台達電（2308）近日舉行法說會，多家外資看好人工智慧（AI）電源及液冷業務毛利率高且貢獻擴大，調升其目標價。目前以花旗證券將目標價調到510元最高，其次是瑞銀升至508元、摩根士丹利證券（大摩）升至500元。

再來是高盛證券的494元、野村的490元、摩根大通（小摩）的470元。不過，麥格理雖然上調目標價14%至433元，但認為台達電股價已反映利多，因此投資評等從「優於大盤」降到「中立」。

花旗指出，雖然面臨總體經濟逆風，但台達電下半年營收仍將加速成長，尤其AI伺服器電源及被動元件下半年成長動能強，將改善產品組合及提升獲利。電動車雖然成長動能放慢，但還是賺錢不會賠錢，仍在損益平衡點之上，這或許可以降低投資人的疑慮。

台達電

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