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一周盤前解析／紡織、自行車、遊戲 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股指數跌破前低，加上美股持續重挫、輝達最新晶片出貨傳出疑慮中，法人預期，行情不排除持續向下測試支撐的可能，布局建議觀察跌深的AI題材股，非電關注紡織、自行車、遊戲、特化、金融、營建等。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會對9月降息釋出鴿派訊號，有利市場風險偏好，但因有十個團體致函美國司法部對輝達調查反壟斷，導致美股科技股再度重挫，盤後科技股財報喜憂參半，而台股上周五也應聲重挫千點，加上外資期貨空單仍居高不下，台股仍需靜待底部浮現訊號下，建議持續檢視持股，汰弱留強。中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、Server、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股短線雖重挫，但下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會等，供應鏈備貨有利營運增長，有望帶動相關概念股及供應鏈上漲，可伺機尋找財報展望佳的AI相關族群逢低布局，如AI伺服器、雲端類股、記憶體、面板、PC／NB／Server組裝、機器人、水冷散熱。非電關注紡織、自行車、遊戲、特化等，長線投資者可聚焦產業持續成長產趨勢及季報年報等基本面選股，操作上嚴控資金持股水位。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國近期公布的多項數據引發市場擔憂經濟衰退風險，加上亞馬遜、英特爾等財報不如市場預期，短線加權指數或持續震盪，操作方面，美國總統大選不確定性猶存，料短線波動仍大，部位汰弱留強，蘋概、先進封裝等族群可留意；非電的金融、營建、紡織等族群相對抗跌，可續留意。

永豐投信投研團隊指出，台股周K線三連黑後，短線仍在難脫震盪整理格局，布局方面，建議宜以跌深的AI題材類股相關作為觀察重點。

AI 台股指數 財報

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