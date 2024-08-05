陳奕光專欄／AI雲端、邊緣運算 商機閃亮

近期總經面、政治面、基本面皆有些雜音出現，加上指數漲多，都是這波回檔的主要因素，總經方面，美國聯準會聯邦基金利率政策區間維持於5.25~5.5%，符合市場預期，政策聲明內容指出近期就業增長減緩，失業率上升，通膨取得一些進展，相較於過往聲明中僅寫道密切關注通膨風險，本次聲明聯準會指出將密切關注就業與通膨兩大目標所面臨的風險。

會後記者會上，聯準會主席鮑爾強調所有數據皆在聯準會想看到的方向上，本次會議有針對降息進行實質討論，但官員普遍認為對通膨改善還沒達到降息前所需的信心水準，然而若數據如預期變化，9月降息將會是選項之一，聯準會官員也普遍認為愈來愈靠近啟動降息的時間點。

此外，美國7月ISM製造業PMI為46.8，低於市場預期的49.0，也低於前值的48.5。美國截至7月27日當周初領失業救濟金人數為24.9萬人，高於市場預期的23.6萬人，也高於前一周的23.5萬人；截至7月20日當周續領失業救濟金人數為187.7萬人，高於市場預期的185.4萬人，也高於前一周的184.4萬人。整體來看，雖然離降息時間點愈來愈近，但美國經濟也正在放緩中，經濟轉弱是否影響到大企業基本面，其實也從這次陸續公告的美股財報可以看出，在市場過高的預期，以及實體經濟緩慢復甦的綜合影響下，不難想像基本面修正預期，將影響後續股市之評價。

關於台股基本面，近期已陸續公告第2季財報並召開法說會，陸續有看到一些不樂觀的訊息出現，包含ASIC公司法說會針對CSP大廠積極投入資本支出擴充AI晶片，是否能順利變現，找到屬於可持續的商業模式；另外，在AI PC方面，雖然各家品牌廠積極推出AI PC搶市，但以目前應用面來講，還不夠完整及實用，都仍有優化AI應用生態圈的空間。至於非AI的消費性市場，中國市場欠佳之外，近期IC設計大廠法說會也提到，手機從去年第2季一路補庫存到今年第1季，第2季開始將面臨客戶庫存調整，下半年將延續此情況，回到季節性淡季循環。

整體來說，2024年由於上半年電子普遍營運基期較高，下半年可能有旺季不旺的情況，因此，目前操作仍應保守以待，並放眼2025年的趨勢。展望2025年，AI仍是中長線大趨勢，短期只是因預期拉升，加上面臨淡季，並不影響其中長線仍是最有成長性的產業，最重要的是AI雲端運算帶動ASIC業者的長期成長，在AI被廣泛使用後，以客製化ASIC取代部分GPU做AI推論將成為趨勢，一來可將軟硬體按系統廠所需進行最優化設計，二來能節省更多成本，在不需要用到這麼強效能的地方開發自己的客製化晶片，節省買標準GPU的高成本。CSP的資本支出持續投入，最終將找到其商業模式，例如協助客戶更精準地投放廣告，進而帶動廣告收入，或是在生產流程的自動化，都將使得雲端AI持續成長。

而AI PC也一樣，明年將AI功能更完善後，加上Windows 10明年退場，都將帶動PC產業換機潮及復甦。綜合以上，近期總經面、政治面、基本面皆較不利於短期股價，但在這波回檔修正後，2025年仍應關注AI，雲端及邊緣商機都將是未來成長引擎及投資亮點。

（作者是第一金投顧董事長）