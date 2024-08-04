台股跳水1004點後明續跌？ 專家：本周走勢看三指標

台股上周周線連三黑，專家表示，依據過去經驗，高檔回落之後先看半年線能否止穩，本周台股可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。

受美國經濟數據和美國企業財報表現雜陳、不如預期影響，台股2日出現拉回修正走勢，下跌1004點，收在2萬1638點，成交量5387億元。上周台股持續下挫481點，周線跌幅2.18%，連三黑，平均日均量4303億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技類股表現出現波動，大型科技公司財報喜憂參半，加速盤面資金輪動，加上美國政治不確定性及對經濟前景疑慮，都為股市帶來逆風。此外，台股今年上半年累積較大漲幅，市場投資情緒十分樂觀，任何波動都難免引發獲利了結賣壓。

回歸基本面，安聯投信台股團隊表示，台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，雖然不排除市場情緒可能持續上下變動，但近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，上周加權指數大多在季線附近反覆測試，代表散戶動能的上市融資餘額從3400億降至3300億元，顯示市場出現逢高調節賣壓。此外，今年至7月11日歷史高點，不論美股或台股走勢皆勢如破竹，也讓指數位置呈現乖離過大現象，美股包括S&P500、那斯達克、費城半導體指數自6月起，皆高出年線一至兩成，成為乖離過大醞釀漲多拉回的可能性，直到美國總統大選出現不確定性，成為獲利了結的重要轉折，也影響同步漲多的台股走勢。

柯鴻旼建議，依據過去經驗，高檔回落之後先看半年線能否止穩，搭配頸線來看，預估短期下檔支撐落在2萬900點至2萬1000點，下週台股可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。