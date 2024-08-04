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未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是大選動向。美國前總統川普與范斯將為共和黨正副總統候選人，民主黨則在拜登宣布退選後改由現任副總統賀錦麗出面競選總統，隨後民主黨氣勢回升。Real Clear Politics 在8月2日的統計顯示，賀錦麗當選機率大幅上升至44%，川普當選機率已降至51%，差距持續縮小。

第二是美國聯準會（Fed）官員談話，可留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率前景的看法。第三是經濟數據，未來一周將公布7月 ISM 非製造業指數。

第四則是企業財報。包括美超微電腦、Uber、Aribnb、開拓重工、波克夏、迪士尼、西方石油、吉利德科學、禮來藥廠等，將有78家S&P 500企業公布財報。

富蘭克林投顧指出，近八成企業上季財報優於預期。彭博資訊統計，截至8月2日，目前已有73.8%的S&P 500企業公布第2季財報，47.7%營收優於預期，平均成長4.9%；78.8%的企業獲利優於預期，平均成長11.3%，表現穩健。

其中，通訊服務類股的每股稅後純益（EPS）平均成長23.73%，最為強勁。另外，醫療保健EPS成長17.7%、公用事業成長15.9%，金融成長12.6%，科技成長11.9%，全都有雙位數。

富蘭克林投顧表示，一般認為，若川普成功當選總統，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊。若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響。不過，無論誰當選，中國大陸營收占比較高的公司都可能受到打擊。

美國聯準會 財報

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