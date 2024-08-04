日股回檔修正 資深經理人操作策略曝

今年以來表現亮眼的日股股市陷入修正，日經225指數自7/11至7/26兩週時間波段下跌10.79%、東證指數同期亦下跌7.84%，回檔速度相當快。富蘭克林證券投顧分析，本波日股跌勢除受美國科技股重挫拖累外，隨月底日本央行利率會議接近，市場對於日本央行升息與削減購債的預期愈趨濃厚，推升日圓升值也壓抑日本出口類股表現。

不過，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，日本通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，加以日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值仍相當明確，預期日本央行將採取漸進式步調收回寬鬆政策，利率會議後政策不確定性降低有利場邊觀望的資金重新集結歸隊，富蘭克林證券投顧建議投資人可利用此波修正機會進場加碼，將日股納入投資組合進行長期投資。

結構性利多遭低估，佈局日本工業與金融類股出線

卓兆源特別偏好日本市場兩個領域，首先為工業類股，在日本，工業類股是一個相當廣泛的領域，包含許多不同公司，該領域最終對許多不同產業與市場有所曝險，從科技業、消費業到工業，再到國內市場甚至全球市場，這對如我們這般的選股投資者來說，是一個相當好的投資領域，特別是企業若欲提高經營效率，推動自動化是非常重要的，無論是日本國內或放眼全球範疇皆是如此，日本的機械設備業者將明顯受惠，事實上過去幾個月團隊就已逐步削減評價水準偏高的科技類股並轉進提高工業類股投資比重。

卓兆源目前看好的另一個領域是金融類股，特別是銀行產業，隨通膨回歸利率攀升將為銀行賺取更多利潤提供順風，隨著淨利差不斷擴大，這為銀行股股價表現繼續領先整體市場提供了良好條件，日本銀行業也正受惠30年來首見的日本企業界動物本能回歸所帶來的貸款成長前景。再者，與科技產業相比，工業與金融類股的獲利品質、成長前景與其他結構性利多更為市場所低估。

富蘭克林坦伯頓日本基金佈局著重四大主題商機

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略的日本基金，基金專注於尋找能夠持續產生利潤與現金流的企業，同時傾向於關注那些暫時不受資金青睞或以折價交易的公司，並且採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面，這令經理團隊對所持有的股票自然抱持高度信念。基金目前配置著重於工業、金融之外，也配置消費、科技通訊共四大主題商機，著眼日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，而利率水準回升將使銀行保險產業受益，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。