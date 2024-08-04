輝達AI晶片傳設計缺陷 法人：台股觀察半年線支撐

輝達新AI晶片傳設計缺陷延後交付，美股2日再重挫，那指與費半陷入修正，其中台積電ADR挫跌5.26%，英特爾大跌26%。台股2日崩跌千點創多項紀錄，外資台指期淨空單4.51萬口創新高。

展望台股本週盤勢，法人表示，融資餘額逐步減少，市場有逢高調節賣壓的跡象，本週台股觀察權值股是否止跌、ETF資金是否持續進場、外資期貨空單是否不再持續擴大等，留意融資斷頭賣壓是否浮現，看半年線21022點能否止穩。

市場擔憂美國經濟出現衰退，美股連續收黑，2日道瓊工業指數下跌610.71點，或1.51%，收在39737.26點，標準普爾500指數下跌100.12點，或1.84%，收在5346.56點。

科技股為主的那斯達克指數下跌417.98點，或2.43%，收在16776.16點，費城半導體指數下跌251.827點，或5.18%，收在4607.758點。費半從7月中旬近5932點高峰到8月2日，下跌幅度超過2成，那指修正幅度超過10%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌5.26%收149.86美元，英特爾（Intel）重挫26%收21.48美元，輝達（NVIDIA）跌1.78%收107.27美元。

AI晶片出貨傳出雜音，外媒報導，輝達AI新晶片Blackwell系列因設計瑕疵，將延後交付客戶，新晶片可能延宕至少3個月時間。

台股加權指數2日重摔1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點，失守季線約22358點，下測前低21174點。

台股2日崩跌創多項紀錄，包括尾盤重挫1005.88點創史上第3大盤中跌點，單日市值蒸發逾新台幣3兆元，外資賣超台股966.59億元躍居史上最大金額，外資台指期淨空單4.51萬口創新高。

重量級上市櫃公司本週法人說明會陸續登場，包括群創、環球晶、聯詠、中華電、台灣大、華碩、遠傳、廣達、中美晶等。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，美股乖離過大漲多拉回，科技股面臨下修壓力，日本股市近日受日圓大幅彈升影響也重挫，台股加權指數上週多在季線附近反覆測試，代表散戶動能的上市融資餘額逐步減少，市場有逢高調節賣壓的跡象。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國經濟數據疲軟，美股4大指數走跌，引發台股短線震盪。

本土證券法人分析，亞馬遜（Amazon）和英特爾財報財測不如市場預期，美國司法部以反托拉斯為由擬調查輝達，美國公債殖利率下跌，市場資金從美股轉進債券，加上市場傳出輝達AI新晶片出貨遞延，牽動美科技股近日大跌，台股相關AI概念股和電子權值股也跟著受累。

展望台股後市，柯鴻旼表示，台股高檔回落後先看半年線21022點能否止穩，預估短期下檔支撐落在20900點至21000點區間，本週台股觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，外資在台指期增加淨空單，本週台股不排除有下測底部的壓力，本週也須留意融資斷頭賣壓是否浮現，靜候大盤落底訊號。