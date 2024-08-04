台股大跌 投信鎖碼族群聚焦

台股自7月24,416高點回跌以來，指數已大跌逾2,700點，尤其是美股在上周五（2日）又重挫，同時傳出輝達的Blackwell出現設計瑕疵，明日台股走勢不容樂觀。不過，投信為季底作帳，將逢低掃貨，相關鎖碼股成為多方聚焦點。

外資已連續四周賣超台股，合計賣超金額約4,359億元；國內機構法人以投信為主，在這四周合計大買1,185億元，力抗空方賣壓。在台股指數24,416高點反轉以來，投信仍默默買超獲利佳且成長性高標的，包括聯電（2303）、富邦金、統一、日月光投控、大聯大、世界、宏碁、力成、至上、欣興、台積電、中租-KY、精材、台灣高鐵、遠傳等個股。

雖然台積電近期遭到外資當成提款機，投信法人仍積極承接，除政府基金可能透過ETF買進之外，台積電今、明兩年業績成長率都有雙位數，讓投信也積極進場加碼；聯電第2季毛利率35.2%為近三季新高；統一單季每股純益（EPS）3.23元為歷史次高；富邦金計上半年稅後盈餘810.6億元超越去年全年獲利，並創下歷年同期次高。

日月光投控第2季毛利率16.4%為近六季最高；力成第2季營收195.8億元是七季以來新高。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電ADR與現股溢價拉大後，買盤還是會陸續回流，依其基本面表現仍具重返千金股之列的機會，主要看好AI與半體發展。