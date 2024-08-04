快訊

使用爬梯機協助上下樓 司機工會倡議建立責任險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股拚反彈 要看兩大關鍵…慎防停損、斷頭與外資賣壓

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

美股四大指數上周五持續全面重挫，又遇輝達（NVIDIA）傳出下一代AI晶片因設計瑕疵將延後出貨的利空，專家指出，明日台股開盤，需慎防期貨、現貨的斷頭、停損賣壓，以及外資再度空襲，至於反彈條件有二，包括融資餘額要落底，成交量要萎縮要降至4,000億元以下。

不過，台積電（2330）期貨夜盤價格率逼近半年線後，預期波段底部已不會太遠。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、富邦投顧董事長蕭乾祥看法，在美股重挫、輝達等利空包圍中，預期融資餘額還會再殺低，波段低點在靠近半年線前有機會止穩，但不建議投資人衝進去搶短，目前大環境仍籠罩恐慌氛圍。

周一台股多空決戰
周一台股多空決戰

避險方面，短線可買入元大台灣50反1，以及債券ETF。

陳奕光指出，輝達繼之前傳出GB200機櫃發生漏水狀況之後，近期又傳出下一代AI晶片Blackwell系列的部分產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響Meta、Google及微軟等客戶利空，加上美國就業報告數據意外降至11.4萬人、低於預期，加上企業財報、展望不佳，是造成近期美股震盪加劇的主因。

陳奕光分析，以2日台積電ADR下跌5.2%來估算，將影響股價約45元、影響台股大概300多點，上周五台指期夜盤下跌429點，預期周一台股難免受影響。此外，台股這波下跌反彈結束後，進入C波的下跌段，短線不建議投資人進去搶短，要等到利空鈍化以後才是比較好的買點。

陳奕光表示，以這波下跌回檔修正0.5左右來看，半年線約21,000點會是一個指標，也會是一個比較堅強的止跌點。

至於何時會有較佳的反彈，專家認為要到8月中下旬，要等到輝達8月23日的財報利多，以及聯準會主席8月底在全球央行年會進一步暗示降息的利多，才有利股市出現像樣的波段反攻機會。

黎方國指出，8月操作都要謹慎看待，由於趨勢仍向下，逢反彈仍宜保守。至於何時才能見到底部，有二個條件，一是融資餘額要落底，目前還高達3,258億元，至少要降至3,000億元或以下，浮額才算是有效清洗。

二是成交量要萎縮，上周五重挫成交量還有5,000多億元，代表很多人不死心還去接，成交量降至4,000億元以下，會是比較好的狀況。

蕭乾祥、黃文清表示，由於台積電在上周期貨夜盤收在871元、下跌28元，已接近半年線位置，已符合修正的初步滿足點，指數在明日早盤再破底後、接下來持續殺低的空間應有限，但由於國際金融環境、企業財報、地緣政治仍充滿變數，操作宜短不宜長、且回歸基本面，進出切忌躁進。

台積電 台股

延伸閱讀

美科技股重挫連累台股 台股周線連三黑

台積電期貨夜盤再跳水 下跌28元收871元

台股跌千點 外資狂賣944億…金管會：緊盯國際金融變化

公股護台股 大買269億元…聚焦AI、半導體族群

相關新聞

台股拚反彈 要看兩大關鍵…慎防停損、斷頭與外資賣壓

美股四大指數上周五持續全面重挫，又遇輝達（NVIDIA）傳出下一代AI晶片因設計瑕疵將延後出貨的利空，專家指出，明日台股...

台股大跌 投信鎖碼族群聚焦

台股自7月24,416高點回跌以來，指數已大跌逾2,700點，尤其是美股在上周五（2日）又重挫，同時傳出輝達的Black...

科技廠法說周 市場關注

IC設計廠聯詠、矽晶圓廠環球晶與面板廠群創，都將於本周舉行法說會，除財報數字，對於第3季或下半年的營運展望，預期將會是市...

美科技股重挫連累台股 台股周線連三黑

受美國經濟數據和美國企業財報表現雜陳、不如預期影響，台股出現明顯拉回修正走勢，8月2日台股更受美股大跌拖累，終場下跌1,...

千億退休基金 伺機進場買台股

近期受國際市場影響，台股上沖下洗，勞動基金運用局昨（1）日證實，勞動基金已於29日撥款120億元給委外代操投信業者進場布...

台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。