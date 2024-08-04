台股拚反彈 要看兩大關鍵…慎防停損、斷頭與外資賣壓

美股四大指數上周五持續全面重挫，又遇輝達（NVIDIA）傳出下一代AI晶片因設計瑕疵將延後出貨的利空，專家指出，明日台股開盤，需慎防期貨、現貨的斷頭、停損賣壓，以及外資再度空襲，至於反彈條件有二，包括融資餘額要落底，成交量要萎縮要降至4,000億元以下。

不過，台積電（2330）期貨夜盤價格率逼近半年線後，預期波段底部已不會太遠。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、富邦投顧董事長蕭乾祥看法，在美股重挫、輝達等利空包圍中，預期融資餘額還會再殺低，波段低點在靠近半年線前有機會止穩，但不建議投資人衝進去搶短，目前大環境仍籠罩恐慌氛圍。

周一台股多空決戰

避險方面，短線可買入元大台灣50反1，以及債券ETF。

陳奕光指出，輝達繼之前傳出GB200機櫃發生漏水狀況之後，近期又傳出下一代AI晶片Blackwell系列的部分產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響Meta、Google及微軟等客戶利空，加上美國就業報告數據意外降至11.4萬人、低於預期，加上企業財報、展望不佳，是造成近期美股震盪加劇的主因。

陳奕光分析，以2日台積電ADR下跌5.2%來估算，將影響股價約45元、影響台股大概300多點，上周五台指期夜盤下跌429點，預期周一台股難免受影響。此外，台股這波下跌反彈結束後，進入C波的下跌段，短線不建議投資人進去搶短，要等到利空鈍化以後才是比較好的買點。

陳奕光表示，以這波下跌回檔修正0.5左右來看，半年線約21,000點會是一個指標，也會是一個比較堅強的止跌點。

至於何時會有較佳的反彈，專家認為要到8月中下旬，要等到輝達8月23日的財報利多，以及聯準會主席8月底在全球央行年會進一步暗示降息的利多，才有利股市出現像樣的波段反攻機會。

黎方國指出，8月操作都要謹慎看待，由於趨勢仍向下，逢反彈仍宜保守。至於何時才能見到底部，有二個條件，一是融資餘額要落底，目前還高達3,258億元，至少要降至3,000億元或以下，浮額才算是有效清洗。

二是成交量要萎縮，上周五重挫成交量還有5,000多億元，代表很多人不死心還去接，成交量降至4,000億元以下，會是比較好的狀況。

蕭乾祥、黃文清表示，由於台積電在上周期貨夜盤收在871元、下跌28元，已接近半年線位置，已符合修正的初步滿足點，指數在明日早盤再破底後、接下來持續殺低的空間應有限，但由於國際金融環境、企業財報、地緣政治仍充滿變數，操作宜短不宜長、且回歸基本面，進出切忌躁進。