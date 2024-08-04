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科技廠法說周 市場關注

經濟日報／ 記者李珣瑛鐘惠玲／台北報導
半導體與面板廠法說概況
半導體與面板廠法說概況

IC設計廠聯詠（3034）、矽晶圓廠環球晶（6488）與面板廠群創（3481），都將於本周舉行法說會，除財報數字，對於第3季或下半年的營運展望，預期將會是市場關注的議題。

聯詠將於8月6日召開法說會，該公司日前已公布第2季財報，營收為252.31億元，季增3.2％，符合預測的244億至255億元區間，歸屬母公司業主淨利為53.88億元，季增約一成、年減21.5％，每股純益為8.86元。

聯詠累計上半年合併營收為496.58億元，年減8.6％，歸屬母公司業主淨利為102.82億元，年減11.5％，每股純益為16.9元。外界預估其在法說會中，應會釋出第3季與下半年的營運展望。

另外，環球晶也將於8月6日舉行法說會，該公司第2季營收為153.25億元，季增1.5％、年減14.3％。上半年營收為304.12億元，年減16.7％。

環球晶董事長徐秀蘭先前表示，預期今年營運表現會呈現季季高走勢，但增幅可能比原先預期來得少。

徐秀蘭認為，市場上高效能運算與記憶體應用需求都好，但汽車、工業應用疲軟，手機應用最近才逐漸上來，客戶端營收已上升，但持續去化存貨，並評估庫存水位還不算健康，因此其拉貨態度仍相對保守。下半年的情況評估確實在提升中，但沒有預期好，比上半年增加的幅度可能有限。

另外，群創則將於8月5日舉行線上法說會，日前已公告第2季財報，終止連八季虧損，交出單季轉虧為盈的成績單，單季營收568.61億元，季增12.6％，年增3.2％，為近三季高點，毛利率亦重回久違兩年的雙位數百分比，達10.04％，稅後純益11.31億元，每股稅後純益0.12元。

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