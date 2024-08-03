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美科技股重挫連累台股 台股周線連三黑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國經濟數據和美國企業財報表現雜陳、不如預期影響，台股出現明顯拉回修正走勢，8月2日台股更受美股大跌拖累，終場下跌1,004點，收在21,638點，跌幅4.4%，成交量5,429億元。整周下跌481點，跌幅2.1%，周線連三黑。

永豐期貨指出，加權指數2日改變日前開低走高慣性，開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口盤跌至尾盤，量能重回5,000億元以上。1日加權指數一度站上季線，2日風雲變色下跌千點長黑跌破，技術面再度轉差。

美國供應管理協會（ISM）7月製造業指數（PMI）下降，連續四個月下滑且低於50榮枯線，也是八個月來低點，市場憂慮美國經濟景氣，美股走勢震盪，包括台股在內等亞股市場也跟著受累。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技類股表現出現波動，大型科技公司財報喜憂參半，加速盤面資金輪動，加上美國政治不確定性及對經濟前景疑慮，都為股市帶來逆風。此外，台股今年上半年累積較大漲幅，市場投資情緒十分樂觀，任何波動都難免引發獲利了結賣壓。

安聯投信台股團隊指出，台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，雖然不排除市場情緒可能持續上下變動，但近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管近期發展主要受到市場投資情緒影響，但不論是從經濟基本面，或是企業獲利方向來看均未變。隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致。在投資建議上，安聯投信建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批布局累積未來收穫機會，主題上仍偏重科技類股，並持續看好人工智慧（AI）、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等長期成長趨勢，持續留意伺服器、半導體供應鏈、電動車相關等。

台股 美國經濟

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