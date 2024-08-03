台股逆風 安聯投信：後市維持正向看法

安聯投信台股團隊表示，儘管近期發展主要受到市場投資情緒影響，但不論是從經濟基本面，或是企業獲利方向來看均未變。隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致，主動選股仍是中長期較佳策略。

美國科技類股近期出現波動，安聯投信台股團隊表示，大型科技公司財報喜憂參半，加速盤面資金輪動，加上美國政治不確定性及對經濟前景疑慮，都為股市帶來逆風。此外，台股今年上半年累積較大漲幅，市場投資情緒十分樂觀，任何波動都難免引發獲利了結賣壓。

安聯投信台股團隊表示，台股基本面仍穩健，產業趨勢也未出現變化，雖然不排除市場情緒可能持續上下變動，但近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。就產業面來看，安聯投信台股團隊表示，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，

明年也可望見到消費性電子的逐漸復甦。儘管面臨近期市場雜音較多的干擾，例如，市場擔心GB200架構AI伺服器供應不順，但預期仍可望於9、10月推出，供應鏈狀況也沒有太大變化，且股價已持續消化負面訊息。另外，重要法說也相當正向，毛利率明顯優於預期，有助挹注市場信心。

安聯投信建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批布局累積未來收穫機會，主題仍偏重科技類股，並持續看好人工智慧(AI)、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等長期成長趨勢，持續留意伺服器、半導體供應鏈、電動車相關等。